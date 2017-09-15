「美樂家族」 一群年過70的藝術素人聯展登場

「美樂家族」中有些人醉心攝影，也首度公開分享其作品。（記者黃美珠攝）

2017-09-15 21:15

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣境內有群10幾個「老不休」的藝術素人們，他們有的來自教育界，有的出身企業界，有的一輩子擔任家管，平均年過70，最年長者已有86歲，他們近年集結舞文弄墨也學胡琴、吹葫蘆絲，還抱著眾樂樂的心情，今年開始擔任志工也教一樣是銀髮族的同好，還從即日起在新竹縣美術館展出作品，且件件不俗。這群銀髮藝術素人們的「老大哥」，就是86歲的前寶山國中校長程惠民。

程校長說，他們因為同樣都喜歡音樂、畫畫等藝術活動，且偏偏個個都是這個領域的素人，所以大家相約把握這美好的銀髮年紀，揪團成立了「美樂家族」，相互鼓勵、砥礪，一起學習。有人畫畫，有人拍照，還有人學拉胡琴、吹葫蘆絲。

最快樂的事情就是從今年開始，他們除了立下一起聯展的雄心壯志，迫使自己更精進，也把自己所學跟同樣是銀髮族的同好、以及社會上的弱勢民眾分享，免費教學，分送美、樂給大家。

程校長說，他們的聯展已經展開了，明（16）日將在新竹縣美術館開幕，會一直展出到24日。除了國畫、攝影作品，還有人利用珍珠素描創作，也很有看頭。

「美樂家族」的銀髮藝術素人們彩筆下的新竹風貌。（記者黃美珠攝）

「美樂家族」中有些人醉心攝影，也首度公開分享其作品。（記者黃美珠攝）

「美樂家族」長輩們的珍珠素描創作。（記者黃美珠攝）

86歲退休校長程惠民的國畫作品。（記者黃美珠攝）

新竹縣美術館即日起有一群謙稱自己是藝術素人、平均年齡70的長輩們的創作展，件件作品不俗。（記者黃美珠攝）