阿里山太平雲梯9/23營運 月底前還有名額

阿里山國家風景區管理處設計興建的「太平雲梯」，9月23日下午1點半營運。（阿管處提供）

2017-09-15 20:08

〔記者曾迺強／嘉義報導〕阿里山國家風景區管理處設計興建的「太平雲梯」，9月23日下午1點半營運，阿管處推動總量管制、網路電子化預購，未開放現場購票，欲登梯者須至太平雲梯購票系統（http://www.tpticket.tw/）預約時段、以信用卡支付票券費用，本月底前還有零星時段可預約，民眾可於前述網站瀏覽太平、碧湖、龍眼、太興等週邊4村景點，預先規劃行程。

全國最長景觀吊橋 居高眺望嘉南平原

全國最長景觀吊橋的梅山太平雲梯，全長281公尺，海拔高度1000公尺，可眺望嘉南平原，將在23日上午舉行啟用典禮，下午1點半開放遊客登梯參觀，屆時將吸引大批人潮上山遊賞。

阿管處副處長莊靜真說，每日自上午9點至下午4點半，開放15個時段購票（假日延長至下午5點半，週三不營運），依遊客類型及搭乘交通工具分成接駁車客、自行開車客、團體旅客及住宿客4類，當日則依預約時段，持手機電子票券QR Code或自行列印紙本QR Code，以及身分證明文件排隊登梯。

太平雲梯票券費用，自9月23日起至明年底全票100元，15人以上團體或學生票每人80元，半票50元，嘉義縣、市民30元，設籍梅山鄉者免費。