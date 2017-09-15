甜蜜的愛傳下去！田豐國小師生烤地瓜 招待社區老人家

林鶴林班上的學生，拿著香噴噴的烤地瓜，送到活動中心給老人家享用。（林鶴林提供）

2017-09-15 20:16

〔記者陳鳳麗／南投報導〕甜蜜的愛傳下去！南投縣名間鄉田豐國小老師林鶴林烤地瓜，給沒吃早餐、留下來補救教學的學生止餓，獲得草屯鎮農會理事長陳文忠和朋友合贈300斤地瓜，今天他與學生烤了地瓜，師生一起端到樂齡活動中心，給60名老人家品嘗，阿公阿嬤吃到香甜的地瓜開心不已，小朋友則從接受到付出，把愛傳下去，更覺得開心！

林鶴林烤地瓜給學生當點心吃的舉動，感動了草屯鎮農會理事長陳文忠，和兩名好友合贈300斤地瓜給林老師，而田豐國小也有主任要認購50斤，林鶴林的學生驚嚇地在日記寫說，「350斤地瓜會吃到怕！」

林鶴林趁機給學生不一樣的想法，「地瓜不一定要自己吃」想法拋出去後，學生提出很多建議，包括帶回家分享給家人、給全校的師生品嘗、請社區的老人吃……等等，今天就實踐其中一個方案，送烤地瓜給社區老人家品嘗。

名間鄉田仔村活動中心今天有60名老人家來活動，先聽健康講座再學串珠，學生們清洗地瓜，林老師則負責烤地瓜，烤了80多條，全班一起端到活動中心，分送給阿公阿嬤們吃。

老人家看到香噴噴的烤地瓜，眼睛都亮了，有人吃完還想再吃，也有人想帶回去分給家人。林鶴林則跟老人家約定，下次會再烤一批，再請老人家好好享受甜蜜的地瓜。

「愛心可以傳出去！」林鶴林說，學生對於班上能用地瓜做不一樣的事，都很覺得很開心。