大溪中正公園搭唐式涼亭 重現相撲場

2017-09-15 21:19

〔記者謝武雄／桃園報導〕交通部觀光局補助市府1800萬元進行大溪中正公園改善，工程內容包含已經啟用的景觀電梯500萬元，另外1300萬元則是公園西側沿大漢溪河階崖邊設置景觀步道，市府並將公園內「圓形廣場」，以原木搭設出古樸的唐式建築涼亭，設置土俵，即相撲比賽的圓形擂台，恢復舊時相撲場原貌。

桃園市政府觀光旅遊局說，為活化大溪中正公園使用空間，觀旅局與中華民國相撲協會洽商將相撲場恢復原貌，協會推薦和泰興業公司（大金空調代理商）捐贈戶外相撲場，相撲場設計理念以承襲相撲競技強調「光明磊落的心、卓越的技巧、不屈不撓的體力」為主要設計構思，以四方柱支撐主體結構，柱、樑等主要結構使用實心檜木，並請大溪當地木工師傅指導，木料以榫接方式施作，相撲亭外觀不會看到任何鋼釘施工痕跡，屋頂以銅瓦層層包覆，充滿唐式風格。

觀旅局說，大漢溪河階崖邊景觀步道工程，以「慢活城市」為規劃設計主軸，並將「「溪園聽滔」、「飛橋卧波」、「靈塔斜陽」、「崁津歸帆」、「蓮寺曉鐘」、「石門織雨」、「鳥嘴含煙」、「角板行宮」等大溪8景融入崖線步道及廣場設計元素，步道北銜和平老街自帆船廣場進入公園，沿崖邊向南至鎮南宮廣場，並設計懸臂鋼構外推平台，可遠眺大漢溪河階風光。

步道全長約450公尺，將和平老街、中山老街及大溪木藝博物館以點、線、面方式串連，以居高臨下俯視大漢溪的地質景觀。