屏縣社造績優 文化部與各縣市觀摩交流

2017-09-15 20:54

〔記者羅欣貞／屏東報導〕文化部鼓勵跨縣市社區營造工作者經驗交流，今天（15日）到屏東舉辦社區營造績優縣市觀摩研習活動，文化部文化資源司副司長林宏義帶領各縣市社造業務承辦、社造中心、以及社區幹部，參訪位瑪家鄉的禮納里部落，認識排灣魯凱部落文化及在地社區產業發展。

文化資源司副司長林宏義表示，屏東縣去年推動社區營造三期及村落文化發展計畫，經文化部社區營造績效評核委員會評核分數達90分以上，整體計畫執行績效獲肯定，本次至屏東的觀摩涵蓋行政社造化、跨域整合、藝文培植、在地知識、社區產業、議題社造等面向，繼屏東首場後，後續還有3場績優縣市交流，相信對於參與的成員都能有所啟發助益。

屏東縣文化處長吳錦發從禮納里部落擁有「原住民版安藤忠雄」之稱杜勇雄神父所設計監造的數座教堂說起，接著提到屏東各地臥虎藏龍，且社區景點蘊含豐富的歷史文化生態特色，文化處致力推動跨域整合，與社區、學校、青年共同合作，例如，長榮百合小學結合社區耆老與青年、泰武萬安社區與萬安國小、林邊林仔邊自然文史保育協會與在地學校等。

此外，屏縣文化處也透過社造成果小旅行、訪尋屏東青年特色小店等政策，串連豐富的各種景點，展現社區營造成果，也傳承培育未來的社造人才。