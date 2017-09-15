如何營運交代不清 「彰化平地第1泉」年底開幕難了！

民眾免費體驗溫泉區泡腳區，享受露天泡腳的樂趣。（記者張聰秋攝）

2017-09-15 19:14

〔記者張聰秋／彰化報導〕號稱是「彰化平地第1泉」的清水岩溫泉泡湯區，彰化縣政府歷經6次OT（Operation營運 Transfer移轉）招標，好不容易在第7次調降權利金，才完成招標，不料，業者送交縣府城市暨觀光發展處的營運計畫書，對營運方式和細項交代不清，計畫書被打回票，城觀處要求業者補正重送，使得原本預計今年11月開幕營運，再添變數。

城觀處長田飛鵬表示，占地約1公頃的清水岩溫泉泡湯區，縣府借錢花了2億元興建泡腳區、泡湯區和餐廳，光是每年利息支出就要200萬元，原打算經由「促進民間參與公共建設法」OT方式委外營運，讓得標業者20年平均攤提建設費用，同時支付權利金，前後標了6次都流標。

田飛鵬指出，縣府檢討後改變委外營運條件，調降權利金，由600萬元降為200萬元，200萬元剛好足夠支付借貸開發的基金利息，今年5月辦理第7次招標，有業者以210萬元得標，無奈，營運計畫書未詳列經營方式和內容，城觀處考量長期經營，為求慎重起見，要求業者重新修正再審。

清水岩溫泉泡湯區，坐落在前彰化縣童軍露營區基地旁入口處右側，臨社頭鄉山腳路旁，1、2期工程去年陸續完工並於年底完成驗收，今年1月起，縣府開放泡腳區讓民眾免費體驗，目前由民間認養維護。

免費體驗開放9個多月，清晨、黃昏時段都有當地居民前來泡腳聊天，連日正當中的中午時段，不乏有鄰近田尾鄉、二水鄉的民眾，享受大熱天泡腳的樂趣，田尾鄉朱姓鄉民說，能夠免費使用是最棒的，不過，使用者付費也合理，只要收費合理，他願意付費使用。

二水鄉李姓民眾喜歡到此休閒紓壓，擅長掌中戲，邊泡腳邊表演，自娛娛人，社頭鄉蕭姓民眾也說，難得平地有溫泉可享受，即使只是泡腳體驗，泡完後，腳部循環順暢，人神清氣爽很舒服。