桃園市爭取101項前瞻計畫 將自籌1419.6億元

桃園市爭取前瞻建設經費共2809億元，其中鐵路地下化高達964億元。（記者謝武雄攝）

2017-09-15 20:27

［記者謝武雄／桃園報導］配合行政院前瞻基礎建設計畫，桃園市政府至今向中央提出101項計畫，總經費高達2809.1億餘元，中央補助1375.5億元、市府自籌金額1419.6億元，分10年分攤，平均每年需要142億元，市府研考會昨天在議會進行專案報告時，多位議員擔心會拖垮財政，副市長游建華則表示，自籌金額包含自償性金額，未來，可以透過土地、場站聯開取得資金，整個前瞻規劃，會以穩健的財政為基礎，絕對不會拖垮桃園市財政。

中央核定桃園市前瞻基礎建設計畫，其中金額最大的是軌道建設，包含桃園都會區鐵路地下化、綠線捷運、機場捷運增設A14站、綠線捷運延伸至中壢等4個計畫，額定金額2298.42億元，占總經費81.82％，中央補助1057.78億元、自府自籌1226.55。

其他項目包含水環境，提出「大嵙崁溪水與綠休閒園區計畫」等21項計畫、數位建設部份則有「強化桃竹竹苗資安防護及區域聯防計畫」等10項計畫、城鄉建設部份，提出「桃園市立美術館」等65項計畫、少子化友善空間部份，提出「推動社區公共家園」等4項計畫、食安建設，提出「強化衛生單位食安稽查及檢驗能量計畫」。

桃園市目前舉債175億元，人均負債為0.88萬元。106年預算為1032.5億元，經常門支出為758.5億元、資本門支出只有272億元，扣除業務費、獎補助費、預備金，實際用於建設支出者只有200億元，若前瞻吃掉142億元，對建設有排擠效應。