留日正妹漫畫家「狂犬病」海報 列世界級宣導資源

費詩懷從日本京都精華大學漫畫系故事漫畫科畢業。（圖由費詩懷提供）

2017-09-15 19:01

〔記者吳欣恬／台北報導〕台大獸醫系教授費昌勇和小女兒，留日漫畫家費詩懷合作，在日本知名漫畫家菅谷充（Mitsuru Sugaya）指導下，完成「認識狂犬病大冒險」漫畫和海報中英文版，經世界狂犬病防疫中心（GARC）認定，列入世界級宣導資源。

今年25歲的費詩懷從泰北高中廣告設計科畢業後，錄取日本京都精華大學漫畫系故事漫畫科，並繼續攻讀精華大學漫畫碩士班，受教於日本知名漫畫家菅谷充（Mitsuru Sugaya）。

菅谷充是日本知名漫畫家及小說家，現任京都精華大學教授，迄今共出版了76部漫畫作品，以及64部小說作品，代表作有「假面騎士」及「電擊遊戲王」等，是日本優秀的漫畫家和教育家。

費詩懷說，2年前剛進碩士班，指導教授給了教育漫畫的課題，想起身為狂犬病專家的父親，在家提過狂犬病的危害和可怕，而且創作過程有問題也可以直接跟父親請教，於是花了2、3個月完成這部作品。父女倆認為這部作品能增加民眾和小朋友對狂犬病的基本知識，於是和防檢局洽談，促成這次合作，今年5月完成海報繪製。費詩懷也向世界狂犬病防疫中心（GARC）投稿，一週即審查通過。

「認識狂犬病大冒險」中敘述小男孩書諾到日本旅遊，遇到一隻狂流口水的狗狗，以為是想吃他手中的冰淇淋，在他要將冰淇淋為給狗狗的時候，英雄博士「達克特費」一拳把書諾打飛回台灣，接下來英雄博士就開始跟書諾說明狂犬病的感染症狀、帶原動物等資訊，以及為了防治狂犬病，要帶寵物接種疫苗、不要棄養犬隻，人被狗咬了要趕快注射疫苗避免感染等。

費詩懷說，畫中男主角原本是以日本名命名，但想說如果給台灣小朋友看，擔心會有距離感，因此選擇以姪女的名字「書諾」為男主角命名，而英雄博士「達克特費」也正是爸爸費昌勇的化身。

費詩懷說，「認識狂犬病大冒險」以小朋友比較能接受的畫風，希望讓小朋友從小就有防疫基礎，減少可能的傷害。而像是狂犬病的狂暴期和潛伏期等專業名詞，都是靠父親解釋說明。

費詩懷在就讀京都精華大學漫畫系故事漫畫科時，有一堂叫助手訓練研習的課程，最後選拔出幾個學生可以實際去漫畫家工作室助手研習，費詩懷獲選到東京えすとえむ（esutoemu）的工作室，參與描述鞋匠故事的作品「IPPO」的繪製過程。費詩懷也曾參加集英社出版的小學生漫畫雜誌「最強Jump」所舉辦的漫畫比賽，名列鼓勵的漫畫家名單。

費詩懷目前已完成碩士學業，目前除了跟著菅谷充進行創作以外，也從事漫畫的相關研究。她說，最近結束狂犬病海報的繪製後，接下來想畫籃球的相關漫畫。

費昌勇回憶，當時女兒說老師要做專題，想以狂犬病為主題，就來向他詢問狂犬病的資訊。因為女兒學漫畫，費昌勇也了解一部漫畫需要故事背景、畫工、編劇等功力，並不容易。對於從小喜歡畫畫的小女兒，他一路都給予支持，看到女兒的成績也感到安慰和安心。

費昌勇說，成就在於興趣，只要學習有興趣的東西就不會覺得累，他說，費詩懷常畫到三更半夜也不喊累，也會不斷努力想精益求精，讓自己更進步，就是源於對漫畫的熱愛。

費詩懷也轉達指導教授菅谷充，對於「認識狂犬病大冒險」能被防檢局用作官方防疫宣導，感到相當開心。10月1日菅谷充將來台和費詩懷一起參加防檢局在台南市舉辦的狂犬病宣導活動，並進行作品授權儀式。

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留日漫畫家費詩懷繪製的狂犬病宣導海報。（圖由防檢局提供）

留日漫畫家費詩懷繪製的漫畫「認識狂犬病大冒險」。（圖由防檢局提供）

台大獸醫系教授費昌勇（左）和小女兒費詩懷（右）在法國合影。（圖由費詩懷提供）

留日漫畫家費詩懷（右）和指導教授，日本知名漫畫家菅谷充（Mitsuru Sugaya）（左）合影。（圖由費詩懷提供）