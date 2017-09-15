91歲翁不當「阿土伯」捐地拓路當「土地公」

新埔鎮代范振葵（左）說，91歲的「保森伯」（右）主動無償提供用地供農路拓寬，保佑地方出入平安，就像是「土地公」一樣，造福鄉里！（記者黃美珠攝）

2017-09-15 19:01

〔記者黃美珠／新埔報導〕新竹縣新埔鎮鹿鳴里2鄰到4鄰的聯外農路，有段長約80公尺的陡坡，不但彎曲，路幅更只有4.5公尺，會車稍有不慎，就可能翻落至少1、2層樓高的駁坎，是威脅鄉親的危險路段。91歲老翁陳保森的農地有部分緊鄰這條農路，他不當緊抱土地的「阿土伯」，寧願讓出一點土地供大家行得安全，猶如土地公般守護著地方！

新埔鎮民代表范振葵說，這條農路老名字叫做「下坑仔」，因為跟竹71線交叉口有個公車站牌叫做「信義」，所以也被叫做「信義巷」，最陡路段坡度高達45度，長約80公尺，每天不下有上百人以此為出入要道，但是4.5公尺的路寬會車不易，還潛藏隨時有可能翻落駁坎的危險。

讓鄉親安全進出 保森伯無償供地

范振葵說，「保森伯」世居當地，一向熱心公益。老人家覺得不能常此下去，所以要他想辦法爭取拓寬經費，老人家則願意配合把緊鄰這條農路的土地，無償提供60公尺長、1.5公尺寬共約30坪的面積做道路，讓這條農路可以再度拓寬！

後來在前縣議員陳英樓協助下，爭取到新竹縣議會副議長陳見賢補助經費，於是正式動工拓寬。如今1期工程已經完成，目前正準備發包2期。

范振葵說，他對老人家能捨的義舉非常感佩，猶如「土地公」般守護著地方，難怪「保森伯」一家和樂平順、父慈子孝！

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