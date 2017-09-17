不讓「竹籠厝」消失 匠師李養重建模型留存

李養將竹子鑿孔後，一枝枝拼接成型。（記者潘自強攝）

2017-09-17 09:30

［記者許麗娟／台南報導］鋼筋水泥樓房普及的現代，很難想像過往貧困時老百姓以竹子為材，建構竹籠造厝的過往，如今，老師傅隨著時代逐漸凋零，是文化部認證通過的竹籠厝傳統匠師李養，為保存傳統工法，費心打造模型，只為了給後人留下珍貴的建築史頁。

75歲的李養，國小畢業後，即跟著父親李布及兄長學做竹籠厝，1910～1950年代，竹籠厝是台灣西南沿海常見的民居建築，亦有「竹管仔厝」、「竹篙厝」等不同稱法，當時台江一帶近8成的竹籠厝多是李家工班興建，李養說：「竹籠厝的工法是以竹柱鑿孔互穿、拼攏成屋，以竹片編織成牆，最後再就地取材，以稻草、粗糠、白灰，甚至牛糞、蚵殼等塗抹成牆，不用一根鐵釘，居住起來遮風避雨、冬暖夏涼。」

竹籠厝使用的竹子又以具韌性、不易斷裂的刺竹為佳，尤其生長7年以上、每年9月後水氣較少時採收的更好，但因每根竹子彎曲不定，有錢一點的會花功夫將竹子燒直，沒錢的人就只好直接取用，這時就考驗師傅的功力，才能使鑿孔精準，讓每根不同曲度的竹子可順利拼接成屋，而建造方位，更需由德行備具的匠師，依據羅盤、屋主生辰八字、當年流年及八卦等定出，可見每位匠師之難得。

傳統竹籠厝多以1層樓為主，若以1廳2房來看，5位師傅約1天即可完成主要結構的粗胚，也因為當時的人生活困苦，存一輩子的錢，才能起一間竹籠厝，在1939年曾文溪未蓋堤防前，這條被稱為「青瞑蛇」的溪流與鹽水溪常在交會處四處流竄改道、沖毀村莊，當年為順水域生活、避水患居住，每逢溪水泛濫，常得「扛厝走溪流」，抬起竹籠厝「舉家」搬遷到高處躲避水患。

2008年時，李養有感於再造竹籠厝已不易，開始構思建造縮小版的竹籠厝模型，雖無法住人，但工法全依傳統搭建，甚至連衣櫃、竹床等家具也不例外，每扇門窗皆可開啟，細膩而精湛的工藝令人嘆為觀止，也獲國立臺灣歷史博物館多次邀請在館內展出。

李養現已是其家族唯一僅存的傳人，但老匠師說，現在當做興趣慢慢打造一座座的竹籠厝模型，讓百年工藝得以流傳、為後人所知。