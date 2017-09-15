MIT國際創業極限挑戰營首度來台 食農新創腦力激盪

2017-09-15 22:59

〔記者廖雪茹／新竹報導〕美國麻省理工學院（校名簡稱MIT）國際創業極限挑戰營首度來台舉辦，今天在新竹縣舉辦成果發表會，海選出的11名台灣農創青年中，最年輕的學員、23歲劉晉儒剛從史瓦濟蘭外交替代役退役，他看到非洲缺乏集中交易市場，農產品價格混亂，希望可在MIT業師指導下，與隊友一起打造拍賣交易系統。

好食好事基金會執行長邱子權說，台灣的糧食自給率僅30％左右，但台灣食農創業人才的創新力量可觀，基金會為提供一個國際性的舞台，鼓舞更多跨領域青年投入食農新創產業，引進MIT國際創業極限挑戰營來台，經MIT世界海選，今年共有11名青年入選，人數歷年來最多。

基金會與MIT合作以食農新創為主題，自5月起舉辦系列活動，9月10日到15日，在新竹縣北埔鄉麻布山林舉辦最終成果發表會。在6天5夜中，約50名學員每天12個小時，接受講師、業師訓練並與團隊討論，腦力激盪。

其中，劉晉儒說，台灣的農業面臨高地價、高齡化、小規模、低收益的壓力及挑戰，和非洲一樣需要被關注，期盼未來貢獻所學，回饋家鄉。

24歲的台灣學員黃苡芳，去年甫與3名台大學生成立新創公司，提出農民分享彼此作物與食物生長的循環知識計畫，期望有助於解決都市農業問題。

另一個團隊媽媽主廚，則是計畫號召200名媽媽加入食物供應練，透過手機預約，提供美味、衛生、充滿媽媽味道的便當。

邱子權說，為讓台灣跨界青年一展長才，提供近100萬元獎學金，給入選的台灣學員全額或半額的學費補助，期待他們未來創造出更多、更新，並且可成功複製的食農新創模型。