場地容訓量提昇 竹山消訓中心躍進國際級基地

2017-09-15 18:34

〔記者謝介裕／南投報導〕位於南投縣竹山鎮的消防署訓練中心第2期新建工程，今日舉辦落成啟用典禮後，單日場地容訓量將由732人增至1304人，不但可望孕育更多防救災種子，強化我國整體防救災量能，且明年將建置成「All in One」的全災害防救訓練國際級基地目標努力。

該消訓中心第2期新建工程包括宿舍、教室、戶外田徑運動場及公路與隧道訓練場區擴充等項目，總經費約4億5000多萬元，今在鑼鼓喧天、舞獅、消防戰技舞的熱鬧氣氛中落成啟用。

內政部長葉俊榮、消防署長陳文龍等人指出，自105年起，特考班學員招考達700名，加上台灣警察專科學校消防科學生150名，該中心單日最高容訓量732人，已無法滿足需求，如今2期工程啟用，除場地不足問題獲改善以外，也可提供現役消防、義勇消防等相關人員更專業、完善的訓練。

葉俊榮進一步表示，消防署訓練中心是依據「災害防救法」第16條規定建置，不僅是國內最大專供消防及災害防救使用的訓練基地，其規模也是世界第3大、亞洲第1大的消防基地，許多國家都會派遣人員來此受訓，因此未來將會強化國際合作與訓練交流，並且將竹山訓練中心建置成「All in One」的全災害防救訓練國際級基地，對於提升我國災害防救人力素質與全民防災意識，更具有指標性的意義。