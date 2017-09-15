澎湖地方產業創新發表會 首見3D列印文創商品

2017-09-15 18:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣地方產業創新研發推動計畫成果發表會，今在金品精緻旅店地下會議室舉行，輔導的11家業者，除了傳統農漁產品加工外，更首見3D列印文創商品、低碳綠能旅遊及發展夢幻小島婚禮等琳瑯滿目，相當令人驚艷！

由於澎湖群島四面環海，轄境內無大型工業，農漁產業都以家庭代工為主，但隨著觀光業蓬勃發展，傳統農漁加工產品已不符需求，更需要精益求精，因應市場潮流求新求變；因此澎湖縣政府自100年度起向經濟部爭取經費，辦理地方產業創新研發推動計畫〈地方型SBIR〉。

去年地方產業創新研發推動計畫，補助11家廠商，經過一年輔導期後，今日舉行成果發表會，珊瑚礁遊艇公司提出海上平台太陽能發電，符合最新低碳旅遊目標；而貳叁點伍蔚藍休閒館則提出吸引小資女孩的夢幻小島婚禮計畫；雅御藝行則提出開發藝術體驗包，讓遊客將半成品帶回家自行製作，更添成就感。

另外，會場也首見3D列印文創商品，包括澎湖藝術村將澎湖特殊景點，客製個人化禮品；還有希臘邊境民宿以3D列印的各種客製化商品，引領時代潮流；當然傳統農漁產品精緻化也是重點，包括素香鬆、海藻、丁香魚、鰹魚、海香菇醬及七美紅龍果等，處處可見創意，也開創處處商機。