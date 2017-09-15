中彰投分署聯合徵才 媒合率達6成3

2017-09-15 18:19

〔記者蘇金鳳／台中報導〕勞動部勞動力發展署中彰投分署為協助參訓學員順利就業，今日為參訓學員辦理聯合徵才，邀請綠點高新科技、橋椿金屬等10餘家中彰投在地企業共同參與，現場提供逾200個職缺供學員選擇，有260位學員參加，媒合率6成3。

中彰投分署每年皆有相當的學員參加職訓，為了讓中彰投分署自己辦的訓練的學員，結訓即可有工作，特調查中部地區產業的職缺，特地在今天在中彰投分署的園區舉辦聯合徵才。

今天有綠點高新科技、橋椿金屬等10餘家中彰投在地企業共同參與，現場提供逾200個職缺供學員選擇，有職缺最高薪資達5萬5000元！

根據勞動部最新人力需求調查顯示，企業人力需求持續升溫，各行業中又以製造業增聘人數最多，而中彰投地區為台灣製造業的發展重鎮，因此此次的聯合徵才活動針對即將結訓的精密機械、CNC數控、機電整合、網路商務等12個班級，邀請各類廠商現場徵才，協助學員在訓練及考取相關證照後，順利媒合到好工作。

中彰投分署表示，分署所辦理各職類職業訓練課程，結訓後的學員都能擁有一技之長，找工作相對也會有優勢。105年職訓學員訓後就業率高達95.5%，超過9成的學員對參加職訓感到滿意，也認為對工作技能有所幫助；曾聘用結訓學員的廠商更有高達98%表示會再繼續聘用學員，顯示分署的職業訓練及訓後就業成果都深受肯定。