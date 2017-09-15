台鐵花蓮站長交接 未來新列車運能將提高

2017-09-15 18:29

〔記者王錦義／花蓮報導〕台鐵花蓮站今天舉行新、卸任站長交接，新任站長林德香由卸任站長賴東震手中接下印信完成交接，花蓮縣立委蕭美琴、國民黨不分區立委徐榛蔚都出席參加。蕭美琴致詞時說，目前東部主力普悠瑪和太魯閣號座位數量少，交通部已準備購買新的城際客車，都是12節，座位就可以增加，運能可載更多旅客，改善花蓮對外交通。

蕭美琴說，花蓮站是全國營運量第二大的車站，業務繁重，不僅是花蓮人對外重要交通主力，也是許多觀光客進出的門戶，花蓮站長的角色相當吃重，台鐵近年的人力不足，讓基層都相當辛苦，行政院也已經核定5億多元的經費，改善台鐵基層人力的待遇，後續她也將繼續爭取讓花蓮站的人力補足、投入。

目前交通部積極的投入東部重大建設，也許還要在幾年的時間，像是花東鐵路雙軌化、北迴線瓶頸路段三軌化、改善，還有台鐵人力的補足、在地化招募，蕭美琴說，普悠瑪和太魯閣每列只有8節車廂、372個座位，但東部軌道容量有限，無法大量加開班次，形成東部假日一票難求，明年台鐵局將採購新車，特別要求回歸過去12節的列車，座位運能將提高。

徐榛蔚則說，花蓮站是相當重要的場站，花蓮縣政府3年多前規劃將花蓮站及鐵軌高架化西移到中央路，很遺憾的交通部後來選擇在原地改建，這樣沒有辦法把花蓮站做大，也讓目前花蓮站周邊的交通陷入黑暗期；目前的政府只有在延續、維持之前的規劃、建設，而不做其他的規劃，希望現在的政府，能繼續規劃如何為花蓮的交通做解套，像是蘇花改陸續將通車，但未改善的瓶頸路段，中央應該現在就要開始規劃。

花蓮運務段長吳金添說，花蓮站提供的運能其實是逐年增加，從10年前每日能提供約10000個座位，到目前每天最大運能可以提供到27000個，運能已經加倍，但因應近年觀光人客的成長，熱門尖峰時段的車票供給仍無法滿足需求，因鐵路路線容量有限，花蓮站每小時最大的發車量約是5～6班車，因此在熱門尖峰時段能提供的座位約1500到1800左右，未來若有新的12節列車，座位將可以再增加30%以上，若加上站票，運能可加倍。

新任站長林德香從台鐵最基層調車工做起，歷任花蓮站行李房、花蓮車班組列車長、花蓮站副站長、三等站長、花蓮站務主任、花蓮運務段業務主任、台東站長等。吳金添說，新任站長歷練非常完整且業務非常熟稔，對於花蓮站業務及運作模式並不陌生，此次調升站長可說是駕輕就熟，期許未來無論是車站改建的持續推動，客、貨運輸，尤其是連續假期疏運工作，能夠事先做好規劃，使得各項業務順利遂行。

卸任站長賴東震則榮升花蓮運務段副段長，吳金添說，花蓮站在103年7月19日晉升為特等站，首任站長為賴東震，上任服務迄今已3年多，任內歷經車站動工改建，為兼顧工程順利進行及旅客動線的安排、列車正常運行等，投入相當大的心力規劃協調，使得改建工程得以順利進行，表現十分穩健，榮調副段長職務希望繼續協助推動各項業務。