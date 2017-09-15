編寫教材當海洋教育先驅者 葉淑卿獲師鐸獎

2017-09-15 19:23

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市仁愛國小教師葉淑卿作育英才28年，今年因為推動海洋教育榮獲師鐸獎；仁愛國小校長彭麗琦稱讚她編寫海洋教育教材，讓基隆囝仔認識故鄉，是基隆市海洋教育先行者。對於自己獲得師鐸獎，感性的葉淑卿一開口則感動哽咽到頻頻拭淚，她說：「我沒有那麼好，這是教學團隊共同的成就」。

葉淑卿說，她出身南投埔里農家，身為家中長女，下有4個弟妹，家中食指浩繁，為了不增加父母負擔考師專，讀書不用錢還有零用金；也因為這層關係，她當老師時，特別關注經濟弱勢、學習弱勢與新住民之子，還曾經發起與老師同仁捐款，帶學生回越南尋根。

葉淑卿說，自己因緣際會和國家教育研究院合作，編寫海洋教育補充教材「藍色任務」、「水水生活圈」等課程；在海洋科技博物館陳麗淑博士指導下，她與不同領域教師合作編寫「魚取魚求」與「超炫的深海魚」科普學習教材，讓孩子認識魚類。

葉淑卿說，民國93年她擔任仁愛國小特教組長，特教生家長希望能夠帶孩子到花蓮遠雄海洋公園，進行兩天一夜畢業之旅，卻受限經費不足；葉淑卿說，她鼓起勇氣開口跟遠雄溝通，本來希望學生每人1999元能享有打折優惠，沒想到獲得專案簽准全部免費，特教生一個個看到海豚笑開懷，家長眼中感激的眼神，讓她與特教同仁內心滿是激動。

感性的葉淑卿，其實也有敢衝的個性，為了保護校園美人樹不因校舍改建而消失，無懼外界眼光，在校內會議公開舉牌表達訴求；葉淑卿說，她不能一邊教學生環境教育，一邊坐視美人樹消失，她才因此站出來，讓人見識到她的溫柔力量。

葉淑卿說，她希望自己不只傳授學生知識，最重要能開啟學生思考批判精神與求真的態度，她才無愧「老師」二字。