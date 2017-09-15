內湖狗公園將啟用 邀飼主野餐送大禮

2017-09-15 18:16

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市繼2006年有首座專屬於飼主與狗狗的迎風狗運動公園成立後，時隔11年，第2座狗運動公園終於將在今年9月24日啟用，並命名為「潭美毛寶貝快樂公園」。為此，台北市動物保護處將在啟用當天上午10時，舉辦狗狗野餐活動，邀請飼主帶著狗狗一起參與啟用與體驗新設施，採網路報名方式，限量50組。

動保處表示，潭美毛寶貝快樂公園是全國首次透過民眾參與命名與網路投票選定名稱的狗公園，位於內湖區潭美街的台北市動物之家左側，緊臨內湖復育園區，面積2530平方公尺，當天與公運處將同步啟動新的「台北市友善狗狗公車」路線，完善週邊設施與服務。

動保處表示，啟用當天的野餐活動，將舉邀請愛寵明星阿喜、金妮小花兒、部落客史丹利與網紅萌寵哈樂、哈媚、柴犬琦菲及瑪爾濟斯小肉包等知名人物與寵物，現場活動則包含訓犬師表演、928世界狂犬病日防疫宣導與檢疫犬示範、Hold住犬競賽、急智狗王有獎徵答等闖關抽獎活動。

野餐從即日起開放網路報名（https://goo.gl/forms/G2MfgfokBFMOqdAQ2），以抽獎方式進行，提供限量50組體驗禮，包含高級野餐墊、拾便袋與飲用水等，但要求參加抽獎者的基本資格，須為遵守動物保護法為狗狗完成晶片植入與寵物登記的飼主，現場領奬將確認掃瞄寵物晶片號碼。另外市民亦可於當日至動物之家認養犬隻，即可於現場領取限量20份認養好禮，數量有限，送完為止。