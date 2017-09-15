鐵護欄如立碑 大殺三貂嶺美景

通往三貂嶺的猴碩公路，沿著基隆河河岸闢設，一邊是基隆河溪谷，可欣賞天然壺穴地形，另一邊緊依崚峭山壁，讓人彷如置身中橫公路的壯麗峽谷，有「小中橫」的美譽。（記者林欣漢攝）

2017-09-15 18:16

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市三貂嶺一帶沒有過度人為開發痕跡，卻有基隆河壺穴等天然地景，猴碩公路更有「小中橫」的美譽，但本月新北市政府花費609萬元，沿基隆河岸2.2公里設置鐵欄杆，破壞渾然天成的美景，居民批評好像豎立墓碑，大罵「殺風景、難看死了」，市府工務局養護工程處表示，會結合在地自然景觀，整條路段重新檢視改善。

三貂嶺位於新北市瑞芳區，最為人所知的是枇杷洞、摩天、合谷等三貂嶺瀑布群，以及曾為淡蘭古道支線的三貂嶺古道，沿途風景清幽，秀麗宜人，假日常有民眾結伴尋幽訪勝。

通往三貂嶺的猴碩公路，則沿著基隆河河岸所闢設，一邊是基隆河溪谷，可欣賞天然壺穴地形，另一邊緊依著崚峭山壁，綿延相連，更讓人彷如置身中橫公路的壯麗峽谷間，而有「小中橫」的美譽。

猴碩公路上個月曾發生民眾騎單車不慎摔出護欄，掉入溪谷，經市議員林裔綺爭取，市府本月起投入609萬元經費，展開猴碩公路護欄增高工程，預計施作2.2公里，國慶日完工。

但居民發現，承包廠商豎立的一支支鐵製欄杆，與怡人的基隆河岸、峭直山壁等自然景致毫不相稱，顯得十分突兀，直呼「醜斃了」，民眾也認為，增設護欄反而容易阻礙行車視線。

林裔綺說，執行預算卻不了解地方需要，設置護欄原意是要防止民眾因意外摔出路面，但單車騎士摔落河谷的危險路段卻沒有施作，不需要裝的地方卻設護欄，簡直是在便宜行事、浪費公帑、消化預算，還把三貂嶺的自然景觀破壞殆盡，犧牲的是民眾景觀權，「居民都罵死了！」

瑞芳區公所工務課長馬樹俠、養工處人員表示，施工前履勘的承辦人是約聘僱，經驗較不足，橫向溝通也做得不夠，會再整合地方意見及需求，重新檢視整條路段，進行改善。