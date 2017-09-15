他來自肯亞！傑森入班上課首次吃月餅和柚子驚喜連連

傑森（中）戴上柚皮帽覺得新奇有趣。（記者翁聿煌攝）

2017-09-15 17:53

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市永和區福和國中貴客遠來，來自非洲肯亞的傑森（Jayson）來台灣遊學，今天起將在福和國中停留一週，師生昨天利用英文課請傑森吃月餅和柚子，傑森驚喜連連，和同學們一起戴上柚皮帽嬉戲，15歲的傑森覺得台灣除了食物和水果好吃，濃濃的人情味更令他賓至如歸。

福和國中校長范筱蓉說，傑森的父親是肯亞的牧師，希望傑森能多到世界各地走走，擁有國際視野，因此在教會團體協助下，今年第二度來台灣遊學，今天到福和國中進行為期一週的入班體驗，傑森個性溫和擁有好脾氣，可以用英語和師生們溝通，成為大家心目中的黑珍珠。

今天下午的英語課程，老師賴月珠將課程設計的活潑有趣，剛好中秋佳節將至，也帶著傑森認識台灣的中秋節習俗，並且拿出月餅和柚子做示範，傑森說這是他第一次看到柚子和吃月餅、柚子，覺得非常新鮮。

師生們還向傑森介紹柚子皮的絕妙用處，除了可以曬乾製藥外，還可以成為小朋友的玩具，賴月珠、傑森和同學紛紛把柚子皮戴在頭上，馬上與福和的學生嬉鬧玩成一片，傑森的學伴葉曜宇說，很難得有機會與來自非洲的傑森當同學，還可練習英語對話。

范筱蓉說，除了讓傑森此行收穫滿滿，校方也希望利用傑森在福和國中學習期間，能增進學生的世界觀，透過傑森多了解非洲和肯亞的風土民情，校方為傑森安排不同的年級及主題課程，增進對彼此的文化和生活了解。

傑森第一次看到柚子，研究怎樣下刀為柚子削皮。（記者翁聿煌攝）