高雄輕軌最後路段履勘過關 9月底全線通車

高雄輕軌第一階段最後路段C12駁二大義站至C14哈瑪星站，在C14站進行履勘。（記者葛祐豪攝）

2017-09-15 18:20

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄輕軌第一階段最後路段C12駁二大義站至C14哈瑪星站路段，今天進行履勘，經過一整天檢查與測試，履勘委員傍晚宣布過關，但列出2項「營運前須改善事項」。

高市府表示，將儘速改善缺失，並報請交通部核准通車營運，預計9月底全線通車。

高雄輕軌第一階段最後路段（C12-C14站）履勘，今天由交通部邀集全國專家學者進行，由交通部路政司司長陳文瑞為總召集人，分成土建、機電及營運共3組，進行文件檢視、現場設施設備檢視、狀況模擬演練。

經過一整天檢查與測試，委員傍晚宣布過履勘關，但一共提出改善事16項，其中2項為「營運前須改善事項」，包括：月台護欄未設置禁止攀爬標誌，捷運西子灣站車站未張貼往輕軌站之中英文標示，另8項為「一般注意改善事項」，及6項「後續建議改善事項」。

模擬演練的地點於C14哈瑪星站，狀況假設有旅客違規未刷卡不服取締、轉轍器故障、車門夾到旅客背包帶子等。總召集人陳司長表示，演練過程中，司機員操作熟練，順利排除轉轍器故障，另針對車門夾到旅客背包帶子，司機員也處置得宜。

高雄市副市長許立明指出，高雄環狀輕軌是全國第一條，第一階段C1-C14站全長8.7公里，共14個車站，路線通過亞洲新灣區，包含夢時代、台鋁、中鋼總部、市圖總圖、高雄展覽館，穿越愛河橋經過海洋音樂流行中心、港埠旅運中心、駁二特區等重要建設，串連高雄多元化的港灣建築。

高雄市交通局長陳勁甫指出，8月份輕軌C1-C12站的平均日運量，已達10578人次，較通車初期平均日運量900人次，成長約12倍。

輕軌第一階段C1-C14通車後，將抵達哈瑪星地區，配合2017生態交通全球盛典10月在哈瑪星登場，屆時也將引進無人駕駛電動車等多項新型綠色運具，讓國際看見台灣發展綠色運輸的成果。