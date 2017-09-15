全台23個醫學中心子宮鏡檢查 林口長庚就佔5成

2017-09-15 17:53

〔記者吳亮儀／台北報導〕好會做檢查！根據健保署統計，全台23個醫學中心1年做子宮鏡檢查人數約近2萬次，近3年來，林口長庚醫院向健保申報次數達2.73萬次，佔全部醫學中心總量49.9％。

另外，近3年來各醫學中心做子宮鏡檢查，共獲得健保給付點數共1.2億點，林口長庚醫院就佔了0.55億點，佔46％。健保點數通常1點約為台幣1元。

健保署表示，林口長庚醫院是台灣最早發展子宮鏡檢查的醫學中心，之前就已成立專門的子宮鏡檢查中心，接受國內困難病例的轉介，因此服務量高。