難得一見！農友種出冠軍筍評鑑幾近滿分

2017-09-15 18:06

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大坑麻竹筍全國知名，今天舉辦第一屆麻竹筍評鑑大賽，農友梁榮庭以顧小孩的心情種筍，拿到97.5分幾近滿分奪冠，外觀色澤、比值、柔嫩度、糖度都近乎完美，鮮嫩甜美媲美水果，實在難見，筍季到十月底，現在最鮮甜，價格又公道，饕客要趕緊把握！

冠軍梁榮庭種植的麻竹筍外形三角飽滿、籜片色澤均勻、筍肉新鮮潔白富原味，且外型比例佳、肉質柔嫩、甜度達8.5度，以97.5分奪得第一屆評鑑賽冠軍，68歲筍農梁榮庭說，從小就開始種筍，現在「種筍就像照顧小孩！」不但以較貴的有機肥加油菜花施肥，竹子太乾要噴水、定期除蟲害而且絕不用禁藥，何時翻土、培土、修葉、施肥都有訣竅。

擔任評審之一的台中區農改場副研究員戴振洋指出，大坑種植麻竹筍具備天時地人和優點，天氣適合麻竹筍喜性溫暖潮濕、地勢緩和，而且農友用心栽種、培植技術也很好，為了扼扯崁紋病，近年筍農也與農改場合作更新竹苗。

戴振洋說，大坑筍農定期重新培土、更新母株、技術不斷進步，可說是全國非範點，今年比賽品質也在水準之上，筍季在5至10月，端午節甜度約5至6度，現值季末但甜度將近9度，麻竹筍鮮嫩甘甜，是品嘗好時機。

台中地區農會第三產銷班班長劉瑞章指出，今夏高溫乾燥導致麻竹筍長不出來，減產1/3，但品質優良，要吃好筍要快，農會總幹事賴溪松指出，大坑種筍面積約320公頃，產量約4800公噸，目前批價每公斤約22元，市價約40幾元。

這次評鑑共選出冠軍1人、亞軍2人、季軍3人與6名優良者。

劉瑞章也提供民眾如何選購麻和保存，要選形狀飽滿均勻，筍底切口不超過筍長的2.5倍，顏色也要均勻，否則肉質可能空心、變粗或變苦，買回家後用塑膠袋包好冷藏，建議3天內吃完。