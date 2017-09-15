情繫一世 南市府籌劃赴日拍攝灣生尋根紀錄片

松尾裕之（左2）接受採訪，他的父親曾就讀台南一中（現在的台南二中），也是棒球隊成員。（擷自臉書）

2017-09-15 18:02

〔記者洪瑞琴／台南報導〕近年來，日本逐漸興起來台南旅遊的熱潮，其中包裹著回憶與情感牽絆，也豐富古都故事與城市記憶，為了留下這一段段動人的世紀情，台南市新聞處規劃拍攝關於日本友人在台南尋根故事的紀錄片，透過對早期在台南生活的日本人訪問和影像紀錄，試圖拼湊出台南早已被遺忘的時光片段。

新聞處表示，訪問對象有6位，包括一番ヶ瀬亘、羽鳥直之、松尾裕之、越智修三、天野朝夫以及吉賀久惠，透過長輩口述溫馨憶往事。

天野朝夫是昔日「鶯料理」創辦人天野久吉孫子，他每年來台南long stay，並擔任大阪日台友好交流協會理事，扮演親善大使，推動台日民間交流。

一番ヶ瀬亘的父親一番ヶ瀨佳雄，曾擔任日治時代後期台南州知事。一番ヶ瀬亘先生出生後7個月時隨父親到台灣，小學5年級時回日本。小時候就住在知事官邸，曾在花園小學（今公園國小）就讀，他記得小時候總是從知事官邸走路到公園國小上學，在訪談現場也唱了首他印象中最深的台灣歌曲。

羽鳥直之的父親羽鳥又男，曾經擔任日治時期的台南市長。羽鳥直之幼時就讀永福國小前身的南門尋常小學校，戰後才返回日本。他採訪當天特別戴著「永福100」棒球帽，紀念他曾回台參加永福國小100年校慶。

吉賀久惠的父親吉賀幸一在1932年時到台灣，當年父親才23歲，從林百貨的基層幹起，升任到林百貨的2樓主任。當年居住在嘉義的母親，到台南林百貨求職時與父親一見鍾情。吉賀女士去年曾經回台南尋根，在重新營業的林百貨重溫童年滋味的布丁。

新聞處表示，拍攝紀錄工作持續中，同時開設「Japan &Tainan」臉書平台，分享採訪過程花絮，讓更多人傳遞幸福回憶。