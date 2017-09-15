中市推非農藥防治 石岡農會設誘殺盒捕水果害蟲

石岡區農會在產業道路設置誘引器，抓捕斜紋夜蛾。（記者李忠憲攝）

2017-09-15 17:28

〔記者李忠憲／台中報導〕斜紋夜蛾（斜紋夜盜蟲）危害農作甚鉅，中市農業局為讓農藥使用減量，補助各農會設置性荷爾蒙誘蟲盒或誘蟲板，捕捉害蟲令其自然死亡，成效良好。農業局表示，非農藥防治在正確時機使用下，可達8成效果，農友可多加利用。

豐原、山城地區盛產優質水果，但果實蠅、斜紋夜蛾等害蟲危害也不少見，農民大多使用農藥殺蟲，但可能會有用藥過量等種種問題衍生。農委會與地方縣市政府為此力推農藥減量，並針對多種害蟲研發非農藥防治，讓農民可因此減少使用農藥，節省成本也兼顧消費者健康。

石岡區農會推廣股專員傅裕欽表示，未套袋水果熟成期間常遭果實蠅叮咬腐爛，當時就開始設置果實蠅誘引器捕捉。去年卻發現效果不佳，經專家調查發現，原來兇手另有其蟲，是斜紋夜蛾（斜紋夜盜蟲）惹的禍，農民只好噴灑農藥殺蟲。

傅裕欽說，農業局去年給予農會補助，再委由廠商製作斜紋夜蛾誘殺盒，並懸掛在產業道路等公共區域。第1年成效良好。今年繼續申請補助添購3百個，吊掛在有種植水果的產業道路上，同時也補助農民採購誘殺盒，在私有地懸掛，合力防治，避免辛苦種植的水果受損。

農業局表示，市府極力推廣友善環境農法，例如辦理農作物害蟲性費洛蒙防治計畫，利用誘蟲盒或誘蟲板搭配性費洛蒙，防治台中市重要害蟲，如斜紋夜蛾、甜菜夜蛾、瓜（果）實蠅及亞洲玉米螟等，今年市府補助太平、大里、豐原、石岡等19個農會辦理。

農業局指出，透過此防治計畫，可降低汰芬諾克、汰芬隆、佈飛百滅寧等18種藥劑使用量，在正確時機使用下可達8成防治效果。農友若有需求，可向當地農會洽詢。#