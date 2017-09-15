幫爸爸「嫁女兒」！退休師病逝 子女將他珍愛盆栽捐母校

西螺國中退休老師李賜病逝，子女將他生前珍愛盆栽贈母校。（記者廖淑玲攝）

2017-09-15 17:21

［記者廖淑玲／雲林報導］幫爸爸「嫁女兒」！西螺國中退休老師李賜8月底病逝，子女將他生前珍愛盆栽捐贈母校，今天由西螺國中校長許美珠與李賜的子孫揭幕，專程從美國加州趕回的李域安激動又開心，希望父親的愛永久傳承。

西螺國中今天來了一批「嬌客」，是由該校退休的老師李賜親手栽培、雕琢的12盆藝術盆栽，民國85年退休的李賜，在教育界貢獻近40年歲月，退休後全心投入盆栽藝術，撒手後子孫將其珍愛的盆栽贈與校方，傳為雲林教育界佳話。

「賜存西中、寶德長青」西螺國中以李賜夫妻為名，命名今天的捐贈典禮，多名曾受教李賜的學生也到場觀禮，令地方人士及全校師生感念，校方也頒贈感謝狀，承諾會好好照顧李賜老師的「女兒們」。

許美珠說，李賜出生農家子弟，生活清苦但努力向學，民國45年自師範畢業投身教育，先後在油車國小、文興國小任教，並在西螺初中改制為西螺國中時回母校執教鞭，民國85年8月1日退休，作育英才無數。

李賜長子李域安指出，父親生前閒暇之餘就喜愛蒔花弄草，專精盆景藝術，曾將西螺國中一株被砍除的榕樹栽培成美麗盆栽，讓他津津樂道；透過修剪雕琢樹根、樹幹、樹枝形態，傳達藝術之美，還曾參加雲林縣樹石協會擔任總幹事，成為個中翹楚，退休後全力投注盆景之美，成為他修身養性的生活享受，他還經常掛在嘴裡說每個盆栽都是他的女兒，可見其用情之深。

李域安回憶小時候常常和弟弟李鎮岳陪著父親在後院移盆搬磚累得半死，看著父親每天專注整理盆栽，卻永遠看不出變化，一問父親在忙什麼，他總是笑笑説「在陪他的寶貝女兒們」，讓他們覺得不可思議，卻也開心陪著父親整理盆栽。

李域安說，父親臥病在床時，念茲在茲就是他的這些「女兒們」是否可找到願意接手的照顧者，8月底父親終不敵病魔撒手人寰，享壽81歲，守喪時透過春慧阿姨帶著西螺國中新任校長許美珠及主任謝俊民前來悼祭，就這樣為父親最心愛的「女兒們」牽起這條線，將12盆大型盆栽捐贈給學校，讓它們在這最優美的環境中供學弟妺欣賞，陪伴成長，相信能受到最佳照顧，完成父親最大的遺願。

兄弟回憶父親倒在病榻前最後一次替他的「女兒們」換土施肥，修枝剪葉，給她們穿上他認為最適合的春裝，擺在最顯眼位置時的笑容，始終留在他們的腦海裡，如今除了捐贈西螺國中，尚有30餘盆美麗的盆栽，也期待有緣人能夠欣賞帶她們回家，獲得最佳照顧。

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西螺國中校長許美珠頒贈感謝狀，由李賜長子李域安（左）代表家屬接受。（記者廖淑玲攝）

李域安（右）和弟弟李鎮岳（左）回憶陪著父親在後院移盆搬磚的情景。（記者廖淑玲攝）

李賜子孫及親友感念其生前點滴。（記者廖淑玲攝）

西螺國中校長許美珠與李賜的長子李域安共同為捐贈盆栽揭幕。（記者廖淑玲攝）

李賜將西螺國中一株被砍除的榕樹栽培成美麗盆栽。（記者廖淑玲翻攝）