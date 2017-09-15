奪魂北宜公路 增設「我們懷念他」牌面

新北市交通局近期設立宣導牌面，用時下流行的「哭哭」圖案，搭配「我們懷念他」標語，提醒用路人安全行駛、珍惜生命。（圖由交通局提供）

2017-09-15 17:01

〔記者賴筱桐／新北報導〕連接新北市與宜蘭的台9線北宜公路因山路曲折，吸引許多機車族競速、尬車技，今年以來，已發生5件死亡車禍。新北市交通局進行交通工程設施改善，仍無法避免遺憾，近期再設立宣導牌面，用時下流行的「哭哭」圖案，搭配「我們懷念他」標語，提醒用路人安全行駛、珍惜生命。

據統計，北宜公路104年發生612件車禍，其中2件死亡事故，105年發生583件車禍，其中4件為死亡事故，今年1至8月，發生424件車禍，其中5件為死亡事故，總計2年多來，奪走11條人命。

交通局交通安全科科長陳建成表示，去年起與警察局、交通部公路總局合作，進行標誌、標線或號誌改善，包括繪製減速標線、增設預告號誌、反光導引設施及交通桿等，並請新店分局加強取締超速、競駛、跨越雙黃線超車等危險駕駛行為，維護行車安全，雖然盡力改善，仍無法避免死亡車禍。

陳建成說，多數死亡車禍和駕駛人的危險行為有關，市府在北宜公路21.5公里及34.1公里處重複發生死亡車禍的地點，設立創新告示牌，結合時下流行的「哭哭」圖案，並搭配「我們懷念他」標語，有警戒之意，希望喚起用路人的交通安全意識，尊重生命。