台中安和路高鐵橋下路未打通 建設局同意先闢便道

2017-09-15 17:12

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市西屯區協和里安和路段、筏子溪附近，位於高鐵高架下，卻未打通、無法有效整理，影響居民進出，市議員陳淑華今天邀請建設局長黃玉霖一同會勘，希望建設局能夠將路段打通，提供民眾便利的通道。

建設局長黃玉霖說，在短期方面，第一階段針對目前未打通的道路，與高鐵局協調開闢便道，解決目前住戶難面對的問題，既成道路但路面不平的部份，先進行路平，讓民眾方便進出；第二階段若要開闢成正式道路，因涉及都市計劃及私人土地的取得，會通盤研究。

協和里近筏子溪安和路段位在高鐵架下，但未打通，附近住戶進出相當不便，市議員陳淑華與協和里長馮長山、當地住戶會同建設局長黃玉霖到場會勘，由於路面不平坦，一行人還看到一名老婆婆牽著三輛車，蹣跚而行。

吳姓住戶說，這個區域之前靠堤防道路進出，非常不方便，而且在汛期時，常常淹水，道路無法通行，只能走高鐵橋下道路，但這條路不凹凸不平，且未打通，對住戶而言，只要打通這段路，就不必繞遠路。

陳淑華說，高鐵沿線高架將經過的地方一切為二，長長的路龍將城市劃成區塊，除了有空間上的阻隔，更有心理阻隔。

她說，市府應善加利用高鐵下方土地，闢建成來往南北向的便道，適度規劃東西向可以穿越的道路，可達到改善交通效果。

陳淑華說，協和里的高鐵路段下方若能有效利用，可以通到高速公路旁，連接到聯絡筏子溪的產業道路，日後筏子溪親水工程完工後，可以讓市民便利通達，請建設局設法儘速打通。