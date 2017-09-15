「魔吞戰紀傳奇」主題展 夢時代很「霹靂」

「霹靂英雄之魔吞戰紀」大型主題特展中，各式霹靂公仔都有。（記者張忠義攝）

2017-09-15 17:02

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄夢時代與霹靂布袋戲聯手打造「霹靂英雄之魔吞戰紀」大型主題特展，今天起至10月22日在8樓時代會館展出，免費入場，今天「魔吞不動城」全員到齊，戲迷尖叫聲不斷。

霹靂英雄共推出8大傳奇主題，包含「霹靂客棧傳奇」、「百年風華傳奇」、「魔吞戰紀傳奇」、「動漫英雄傳奇」、「霹靂公仔傳奇」、「Q萌樂園傳奇」、「英雄認證傳奇」，以及「霹靂精品傳奇」，讓戲迷宛如進入霹靂布袋戲的世界裡。

魔吞城城主-麒麟星的Q版公仔今天也首度亮相，高達近2米的大型Q版公仔，可愛又帥氣的模樣，吸引霹靂戲迷爭相拍照合影。

「魔吞戰紀傳奇」12宮裡的霹靂英雄首度全員現身，並以魔吞城-城主麒麟星為號召，重現不動城的磅礡氣勢！壯闊場景宛如親臨霹靂布袋戲的拍片現場，喜愛霹靂布袋戲的戲迷朋友們可千萬別錯過。

展區內更規劃互動投影區，揮舞雙手即能輕鬆翻閱，有如進入魔吞不動城的神祕檔案室，一覽各大魔吞機密檔案。同時，展區亦設置魔吞不動城合影牆，並備有12宮面具，讓民眾都能體驗扮演霹靂英雄的魅力。

除了「魔吞戰紀傳奇」外，展區中也特別打造台日合作鉅作－「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀」真人比例的合影場景，重現劇中最為戲迷津津樂道的「東離『飯』遊紀」。並特別規劃「英雄認證傳奇」，現場備有英雄武器合影道具，讓每一位民眾都有機會化身成為霹靂海報主角，留下最帥氣英姿的畫面。

展覽期間更將推出多場精彩活動，無論是霹靂操偶師、霹靂群COSPLAY、霹靂歌手獻唱等，號召粉絲齊聚，就是要你感受霹靂英雄的魅力。

魔吞城城主-麒麟星的Q版公仔今天首度亮相，可愛又帥氣的模樣，吸引霹靂戲迷爭相拍照合影。（記者張忠義攝）

「魔吞戰紀傳奇」12宮裡的霹靂英雄今天全員現身。（記者張忠義攝）

今天魔吞不動城全員到齊，讓戲迷尖叫聲不斷。（記者張忠義攝）

展區內有輕軌、捷運、春秋閣等高雄的建設與風景區。（記者張忠義攝）

民眾可以與霹靂英雄一起入戲拍照。（記者張忠義攝）

也可以入內坐在榻榻米上，像是一起喝茶般的拍照留念。（記者張忠義攝）

展區內更規劃互動投影區，揮舞雙手即能輕鬆翻閱，有如進入魔吞不動城的神祕檔案室。（記者張忠義攝）