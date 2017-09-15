子宮鏡醫療疏失 長庚醫院：該醫師停權

長庚醫院爆發醫師做子宮鏡檢查，導致嬰兒早產；長庚醫院下午承認的確有醫療疏失，並將醫師停權三個月。（資料照，記者邱奕統攝）

2017-09-15 16:46

〔記者吳亮儀／台北報導〕長庚醫院爆發醫療疏失，一名員工控訴醫師硬要做子宮鏡檢查，導致嬰兒早產；長庚醫院下午開會後發布聲明稿，承認的確有醫療疏失，並將醫師停權三個月。

聲明稿提到，這名患者是多囊性卵巢病人，因經常性的月經紊亂，今年一月就到婦產科就診，門診也沒發現有懷孕，並在上月八日做子宮鏡檢查，只發現子宮內膜及血管增生，並安排23日做手術。

結果，作手術前沒再次驗孕，卻發現胎兒娩出，經三名醫師判定死亡；院方也向患者和家屬道歉，並對作檢查的醫師停權三個月處分。

長庚醫院聲明稿全文：

本案係一位多囊性卵巢病人，因為經常性月經紊亂，自106年1月即於本院婦產科就診，多次門診過程未有懷孕症狀，且已處方使用避孕藥物，但因子宮出血，8/8門診子宮鏡檢查顯示子宮內膜及血管增生，故醫師安排病人於8/23接受子宮鏡手術，惟於子宮鏡手術前未再執行驗孕檢查，致未能診斷出病人懷孕，處置確有未盡周全之處。胎兒娩出後，業經三位醫師當場確認為死胎後，主治醫師立即向病人及其家屬詳細說明，並對未能事先檢查出懷孕一事予以致歉，並獲病人與家屬諒解，絕無投書中所謂「有生命跡象胎兒不予急救」。目前該名醫師已遭停權處分，將重新接受子宮鏡檢查教育訓練，經複審無誤方得再為病患執行檢查作業。

投書中亦提及「婦產科醫師強迫患者接受不必要的檢查或手術」，接獲投書後已於一周前由院方組成調查小組展開調查與跨院際審查，並針對婦產科所有子宮鏡病例逐案審查，目前進行審查之各案均符合檢查適應症，另半年內執行多次子宮鏡檢查個案，多係為保留生育力之子宮內粘連、不孕、子宮內膜癌等困難個案療程，多次處理有其必要性。林口長庚醫院婦產科門診病人子宮鏡檢查比率約為3.0%，主要係因林口長庚醫院為台灣最早推展子宮鏡檢查醫院之一，2011年曾獲生策會SNQ國家品質標章認證與國家生技醫療品質銀獎，再加上林口長庚子宮鏡係門診檢查無須麻醉亦不需進手術室，可替代原有需麻醉的子宮內膜搔刮術，已深獲民眾肯定，故林口長庚子宮鏡檢查的比例，確有可能高於同儕。