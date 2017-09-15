國道事故快速報案 「一鍵找到紅斑馬」

2017-09-15 16:57

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕民眾在國道高速公路發生事故時，往往會直接撥打110報案，一通電話至少要轉2次以上，加上時常無法正確通報事故地點，增加發生二次事故機率。國道高速公路局副局長吳木富說，高公局現在與警政署合作，於1968App建置一鍵報案功能，只要10秒就能找到最近的國道公路警察大隊，縮短3至5分鐘報案時間。

目前1968App下載量已達204萬次，新版本昨天於iOS上線，Android預計今天可上線，讓民眾更新使用，更新後，勾選同意提供資料功能，使用一鍵報案時，系統就能判斷所在位置，直接轉接至轄區公警大隊，免除轉接或說不清楚所在位置的困擾，不但加快報案速度，也可降低二次事故風險。

根據國道公路警察局統計資料，國道近3年共發生132件二次事故，造成42人死亡、126人受傷，今年1到8月則發生24件二次事故，造成7人死亡、23人受傷。

公警局交通科長吳燕山說，如果民眾報案後，警方能快速抵達現場為民眾排除事故，發生二次事故風險就會降低。現在民眾透過110報案，會先轉到所在縣市警察局勤務指揮中心，確定地點後，再轉報公警局各大隊，這時才會派巡邏車去處理，用1968App一鍵報案功能，評估可縮短3至5分鐘報案時間！