北市府公宅卡關 社福團體砲轟藍綠議員率眾惡搞

2017-09-15 16:52

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲致力推動信義區六張犁陸保廠A、B基地公共住宅案，昨晚舉行公宅說明會，卻因在地居民激烈反對流會，甚至傳出里長打傷社福團體崔媽媽基金會工作人員的激烈肢體衝突。社福團體今天下午在立法院召開聯合記者會，稱已對傷人的景勤里長賴惠貞提告傷害罪，並點名民進黨市議員張茂楠、國民黨市議員陳孋輝、秦慧珠、王鴻薇，用惡劣的兩面手法，抗議污名化公宅政策。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡指出，昨晚舉行的陸保廠第三次公宅說明會，在地民眾與里長以杯葛方式，阻止說明會進行導致流會後，賴惠貞又搶走台北市政府的里民簽到簿，基金會工作人員見狀追上前，阻止賴搭電梯離開，卻被賴從電梯內推出去，因力道較大，造成該名工作人員右胸挫傷，已到台北醫學大學驗傷，並到吳興街派出所報告，決定提告傷害罪。

社會住宅推動聯盟發言人彭揚凱則指控，張茂楠、陳孋輝、秦慧珠、王鴻薇等藍綠議員，用惡劣的兩面策略污名化公宅，一方面在市政府推動公宅前，積極主張必須在社區辦理說明會溝通，另一方面卻在說明會現場率眾砸場，讓說明會辦不成，「這是什麼心態？」到時候又說市政府沒跟居民溝通。彭揚凱也說，尤其國民黨議會黨團，每次都在議會質疑柯文哲公宅政策推動慢、政治支票將跳票，事實上卻在每一場的公宅說明會惡意破壞。

彭揚凱另外點名張茂楠，痛批張身為民進黨籍市議員，若要抗議公宅，第一個要去抗議總統蔡英文和內政部，因為北市府的公宅計畫，是含括在中央20萬戶公宅計畫裡面，最重要的一環，要抗議就優先去抗議中央。

對此，王鴻薇僅表示，照些社福團體要先搞清楚狀況，不要每次都打著社會公益團體的名號， 不分青紅皂白指控。陳孋輝則說，她昨天根本不在國內，哪來的率眾，且議員本來就有權利關心地方議題，何況賴惠貞很有主動性，並不是會被鼓吹、左右的人，會有這種指控，代表社福團體不了解地方。

賴惠貞本人則說，她昨晚只是踢電梯門，絕對沒有打人，電梯內有兩位里民和北市府官員可以作證，也可以調監視畫面來看，到底誰對誰錯，對於名譽遭詆毀，一定會提出反告。