公教加薪財政雪上加霜？ 中市府：財政穩健

台中市財務狀況穩健，市府說光標售水湳智慧城土地就可為市庫進帳上千億。（記者黃鐘山翻攝）

2017-09-15 16:31

〔記者黃鐘山／台中報導〕軍公教明年度加薪3%，台中市議會國民黨團今（15）日質疑，市府總預算已編，這增加約15億元人事費，不知財源在哪？台中財政恐雪上加霜；市府表示，3年來已撙節367億元，財政狀況穩健；市府會配合中央政策，落實加薪政策。

議會國民黨團書記長李中、議員張廖乃綸表示，市府107年度總預算1924億元，人事費500多億元，並不含這次3%、約15億的調薪經費，中央突然宣布加薪卻不補助六都，也沒問過六都意見，簡直把地方看成細漢仔。

議員楊正中、朱暖英質疑，根據預算法23條規定，追加預算的人事支出為經常門，不得以舉債方式進行。現在中央又不補助，地方也不能舉債追加，市府財源究竟在哪裡？對負債連連的台中而言可謂是雪上加霜。

議員顏莉敏也說，以往中央調薪都會補助直轄市政府，免得地方財政負擔過重，這次市府若要透過其他財源挹注，等同於排擠到其他的建設、社福費用；藍營議員要求市長林佳龍向中央爭取該有的人事補助，捍衛地方權益。

市府說，政府透過軍公教加薪，具有領頭羊的作用，吸引各行各業跟進，進而提升停滯已久的整體薪資水準。目前已有公股行庫、國營事業、部份企業傳出跟進加薪的消息。期待在軍公教加薪的帶動下，民眾提高消費意願，讓經濟活動更加活絡，形成良性循環。

林市府上任後，積極撙節支出，103到105年撙節367億元，目前財政況狀尚穩健。對於債務管控，除了收入面的增加，加上全國GDP成長，使得台中市的舉債額度由103年的1284億元，明年將成長到1486億元，舉債空間增加202億元，在債務支出方面呈現正向循環。

市府強調，由於明年度總預算已編列完畢，將送市議會審議，明年調薪對象涵蓋範圍及施行細節，須待中央後續來函才能確定，市府屆時會再跟中央共商途徑，落實加薪政策。如有相關問題，也將專案報請中央協助。