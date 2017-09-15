北港復興鐵橋活化 打造雲林的高空公園

立委蘇治芬（右2）邀請建築師廖偉立（中）介紹北港溪鐵橋及周邊環境改善工程設計概念，北港鎮長張勝智（右）、縣議員蔡岳儒（左）及行政院雲嘉南辦公室執行長許根尉等人也與會關切。（記者黃淑莉攝）

2017-09-15 16:40

〔記者黃淑莉／雲林報導〕北港復興鐵橋及周邊環境改善工程競圖結果出爐，建築師廖偉立以「戶外鐵道博物館」的概念獲得首獎，立委蘇治芬說，紐約High Line Park（高空公園）原是運送肉品的高架鐵道，荒廢近30年活化後成為紐約熱門城市景觀，期待北港鐵橋成為台灣的第一座高空公園。

北港復興鐵橋日治時期是為糖廠運送甘蔗原料而興建高架鐵道，全長858公尺，是台灣唯一的五分車弓形高架鐵道，因地方需求提供客運服務，也成為外地香客到北港朝天宮的進香鐵道。

廖偉立以線性鐵橋串連河堤場域打造「戶外鐵道博物館」，除保留斷橋現場，結合現地遺址展示及小農市集、再造臨時車站，進而重新連結北港、新港成為多元觀光休閒廊道。

立委蘇治芬今天邀請廖偉立介紹他的設計概念，其中臨時車站、球體紀念性觀景平台，令人讚嘆。

蘇治芬表示，將來復興鐵橋與女兒橋串連，跨越北港溪串連北港、新港的觀光資源，並將成為北港新地標，總經費1.5億元，中央已同意溢助，地方自籌款雲林縣府也大力幫忙，預計明年8月可動工，後年9月完工。

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