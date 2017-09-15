200人份滷肉飯好大一碗 讓人看了口水直流

200人份的滷肉飯展現於前，怎能不流口水？（記者蘇金鳳攝）

2017-09-15 16:28

〔記者蘇金鳳／台中報導〕2017台灣滷肉飯節巡迴列車，今日來到台中市具有百年歷史的第二市場，為第4站，多家活動嚴選滷肉飯店家設攤，並展示200人份的超大碗滷肉飯，讓人看了垂涎三尺。

各國都有自己獨特的美食代表，日本的代表是壽司及拉麵，韓國是泡菜料理、石鍋拌飯，而台灣的美食代表應該是「滷肉飯」，而且可稱之為「國飯」，為了能將「國飯」滷肉飯發揚光大，經濟部特別舉辦台灣滷肉飯節，並且以巡迴列車方式，到各縣市舉辦。

今天的列車開到台中市，有經濟部商業司長李鎂、中區區長黃至民、市議員江肇國、第二公有市場自治會會長趙善棋等人到場共襄盛舉，還邀集全台10家嚴選滷肉飯店家在現場設攤。

今天除了有全國10家嚴選滷肉飯店家到現場設攤，推廣專屬台灣的好味道外，也展示200人份超大碗滷肉飯，一大碗的滷肉飯擺在現場，對愛吃滷肉飯的民眾而言，根本是超大的誘惑，大家看了都口水直流，記者會後馬上被一掃而空。

經發局表示，今年台灣滷肉飯節，中央共嚴選出全台78家店家，台中市有包括第二市場的「三代福州意麵老店」及「嵐肉燥專賣店」等7家店家，從激烈競爭中脫穎而出。

經發局表示，「三代福州意麵老店」已傳承至第5代，傳統美味超過90年，日治時期開始顧客就絡繹不絕，現在更有許多外國背包客按圖索驥來嘗美味。

「嵐肉燥專賣店」則是創立於民國81年，堅持選用當日新鮮配送的蔬菜及當日現宰溫體豬肉，25年來紮實製作，一步一腳印地用心經營，獲得眾多饕客的喜愛。

台灣滷肉飯節結束台中行程，將於9月23日開往台南、9月30日到高雄。