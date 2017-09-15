華山后里站婚紗趴 近百歲3阿嬤留美麗回憶

李春月、吳彩雲、黃銀英開心穿婚紗拍照。（記者張軒哲攝）

2017-09-15 15:55

〔記者張軒哲／台中報導〕華山基金會后里天使站在地服務第7年，天使站自99年7月成立，累計服務145位長輩，提供關懷訪視、環境改善、原床泡澡及陪同就醫等服務。今日舉行7週年慶，安排3名阿嬤穿婚紗拍照，其中97歲吳彩雲穿白色婚紗捧花拍寫真，眾人稱讚：「阿嬤好美喔」。

阿嬤看鏡頭笑一下！后里天使站有經營二手店義賣，有善心人士捐來一批婚紗，站長張羽沛得知許多獨居長輩都未穿過婚紗，經詢問後多名阿嬤，僅吳彩雲與同為76歲李春月、黃銀英願意穿婚紗，后里在地攝影師卓敬涵及新娘秘書林宣妤，為長輩化妝打扮，並留下美麗的倩影留念。

長期支持華山基金會的后里獅子會會長張維尹，特別穿西裝，擔任獨居老奶奶的一日老伴，老奶奶開心穿白紗從室內走到門外，有如婚禮走紅毯，接受眾人祝福。

祖籍山東的吳彩雲說，這兩年流年不順，被人撞到跌倒就大腿骨折，腰部也開刀、做假牙也不合用，一切都不順心，來參加基金會的活動，可以出來透透氣、聊聊天。很高興自己活到快百歲了，還能漂亮穿婚紗，留下美麗的回憶。

張維尹說，今年適逢獅子會百週年慶，華山基金會與后里獅子會將於月眉糖廠，共同舉辦大型園遊會活動，募款協助后里天使站，建立社區互助自助模式，發揮敬老精神，歡迎各界用實際行動，認助弱勢長輩服務，守護后里獨居老人。