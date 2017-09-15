台南歸仁敦源聖廟的祭孔日 一甲子後重回傳統

歸仁敦源聖廟的復建工程即將展開。（記者吳俊鋒攝）

2017-09-15 15:45

〔記者吳俊鋒／台南報導〕因震災而復建中的台南市歸仁敦源聖廟，是新豐區官方聯合祭孔的主要活動場所，原本都在928教師節辦理，今年有了重大變革，將依循清朝時期的民間慣例，改回農曆11月初4舉行，走過一甲子的歲月後，再恢復傳統。

歸仁紅瓦厝國小總務主任許耿肇說，供奉孔子祿位的敦源聖廟，於日治時期募款所建，依考據資料，其實在清朝，當地就出現相關的國學社團，被視為新豐區文風的代表，過去都以神明會的方式祭拜，時間為農曆11月4日。

由於去年地方就出現「古代的至聖先師，卻過928西洋生日」的質疑，因此爭取祭孔典禮改為傳統的農曆11月初4，在市政府進行復建規劃的同時，歸仁區的文史社團「反璞歸珍」負責人劉青慈全力推動。

劉青慈協助敦源聖廟管理人林嘉璋進行徵詢的工作，並與今年主辦祭孔的龍崎區公所取得共識後，確認改回農曆11月初4，也就是國曆12月21日，這項變革，引起各界矚目。

許耿肇提到，清代的安平縣雜記裡就有「11月初4，孔子誕，里塾均備饌盒、燒紙叩祝」的描述，祭典的農曆時間，其來有自。

許耿肇也蒐集到早期的報紙記載，二戰後，新豐區首場官方祭孔起於民國37年，當時就是農曆11月4日舉辦，由此也可印證。

許耿肇研判，民國42年的教師節，政府在全台首學孔廟舉辦釋奠大典，新豐區官方聯合祭拜的時間可能也跟著改變，歷經逾一甲子後，又重回傳統。

敦源聖廟有「新豐區孔廟」之稱，206地震時嚴重毀損，市政府文化資產管理處斥資800萬的善款進行修建，目前已完成發包，即將動工，預計明年中完工。