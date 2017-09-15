上任僅2週 勞動部勞研所所長蔡朋枝傳閃辭

勞動部再傳人事地震，勞動及職業安全衛生研究所所長蔡朋枝9月1日風光上任，不過上任僅2週就傳出閃辭。（圖擷取自成大官網）

2017-09-15 15:41

〔記者吳柏緯／台北報導〕勞動部再傳人事地震，勞動及職業安全衛生研究所所長蔡朋枝9月1日風光上任，不過上任僅2週就傳出閃辭，成文官體系有史以來最短命的三級機關所長。

前勞研所長劉佳鈞於今年7月申請退休獲准，林美珠多方徵詢意見後，由時任成功大學工業衛生學科暨環境醫學研究所教授蔡朋枝脫穎而出，並於今年9月1日正式走馬上任。

不過蔡朋枝上任之初卻傳出任用不符法令的情形。當時有媒體指稱，勞研所所長需以文官聘用，但蔡朋枝離開公務體系僅9職等，回任時升為簡任第12職等技監並代理13職等所長，不符合相關法令。

對此，銓敘部曾出面釋疑強調，依據規定結算蔡朋枝於成大教職年資後，依法得任勞動部簡任第12職等技監職務，而且具簡任第12職等任用資格，得權理簡任第13職等職務，因此蔡朋枝的資格並沒問題。

據了解，蔡朋枝於上週五以「照顧家人」為由向勞動部長林美珠請辭並不接受慰留，勞動部今天已發函給各部門，確認蔡朋枝從今天起返回成功大學任教。

勞研所與勞工保險局、勞動基金運用局、勞動力發展署、職業安全衛生署並列勞動部五大一級單位，屬三級機關，主管以十三職等任用，是文官體系攻頂的跳板，因此只要傳出空缺，爭取格外激烈。由於目前林美珠仍在徵詢適合人選，因此目前勞研所所長由勞動部參事廖為仁暫代。