覆鼎金公墓文史物件留存議題 高市府：由專業判定

民間爭取覆鼎金地藏王現地保留。（記者王榮祥攝）

2017-09-15 15:38

〔記者王榮祥／高雄報導〕覆鼎金公墓遷葬過程中，陸續發現不少具文史價值的物件，引發外界注意，文史團體與多位市議員也積極爭取現地保留；高市文化局今強調，將依文化資產審議程序進行，一切需交由專業判定。

文化局說明，覆鼎金公墓位於原高縣、市交界，自民國99年底縣市合併後，位處大高雄中心，市府規劃將覆鼎金公墓整建為雙湖公園，連結澄清湖、金獅湖形成高雄綠色心臟。

對於民間團體爭取、在遷葬過程所發現具意義墓體及附屬設施加以留存，因而提報文化資產價值評估，文化局今重申，將依程序進行。

文化局指出，覆鼎金公墓遷移是市府重大政策，也是高雄市都市發展必經過程，面臨墓地遷移的課題，每個墓背後皆代表一個故事，承載著每個生命歷程，值得後世追思紀念。

針對民間團體提報文化資產留存個案，文化局強調，對於墓的文化價值、仍應回歸法定文化資產審議，透過專業判斷較適宜。

文化局表示，文化保存形式多元，文化資產雖分為有形文化資產、無形文化資產，即便判斷為無價值物件，仍可透過記錄、書寫、測繪、出版等形式呈現，為此地、此處作一詳實紀錄。