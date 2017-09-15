台灣史前館八部合音特展 觀眾能加入演唱

透過多媒體的結合，觀眾可以與布農族人共同吟唱八部合音。（記者黃明堂攝）

2017-09-15 15:28

［記者黃明堂／台東報導］台灣史前文化博物館推出海端鄉布農族Pasibutbut（八部合音）特展，讓觀眾透過看、聽，甚至透過多媒體結合，加入八部合音演唱。

策展人助理研究員林建成指出，1943年日本音樂學者黑澤隆朝在東部布農族崁頂部落調查，首次聽到Pasibutbut，受到極大震撼，他寫下「那歌聲之優美，無以言喻」的感觸，心情久久未能平靜下來。

他說，黑澤隨後於1953年在ICTM（國際傳統音樂學會）發表論文，以Pasibutbut獨特的合音與泛音的半音階唱法，提出音階產生論，推翻了過去以由單音、複音而至和聲為音樂起源論，引起國際學界高度重視。

這項特展以Pasibutbut為主軸，呈現傳統文化意涵、歷史影像，並藉由博物館展場的平台，邀集相關的原始錄音、演唱部落同台表演，開創族人穿越時空與祖先對唱的奇特經驗。也有觀眾體驗區，加入八部合音的圈圈裡，發聲與影片中的族人共同吟唱。

來自加拿大的音樂家馬修連恩為布農族八部合音打造的聲音藝術作品「Consonance聲音雕塑」。這是由16個特別打造的揚聲器圍繞而成的環狀作品，藉由立體空間的形式完整呈現布農族八部合音的隊形與共鳴，聆賞者得以在裝置所形成的空間中與聲音互動，實際去感受藝術家所建構的聲音景觀。