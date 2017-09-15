省錢又惜物！嬰兒用品交換趴 新北今起大募集

新北市圖舉辦嬰兒用品交換趴，即日起展開大募集。（圖由新北市圖提供）

2017-09-15 15:25

〔記者葉冠妤／新北報導〕嬰兒用品交換趴，讓新手爸媽省錢又惜物！新北市立圖書館總館聯合新北市9家親子兒童圖書館舉辦「嬰兒用品交換派對」，今起開始大募集，讓家中用不到的嬰兒玩具、圖書繪本等資源，以物易物方式找到下一位新主人。

隨著小朋友成長，家中的嬰兒車、玩具、繪本等嬰兒用品漸漸被擺放角落或收納起來，有的更面臨被丟棄的命運，新北市圖因此舉辦嬰兒用品交換派對，此次募集為0～5歲幼兒使用物品，如8成新的衣物、玩具、圖書繪本書籍、學步車用具等，以兌換「點數」的方式交換。

新北市圖表示，民眾只有持市圖借閱證，就可以參加交換趴，帶上二手嬰兒用品到下述的圖書館就能兌換點數，並在指定日期開趴，交換自己需要跟喜愛的物品，包括總館（10/29）、淡水竹圍分館兒童室（10/21）、淡水水碓分館兒童室（10/21）、三峽北大分館（10/22）、新莊聯合分館（10/21）、蘆洲兒童親子分館（10/21）、土城親子分館（10/21）、泰山親子圖書閱覽室（10/28）、永和親子圖書閱覽室（10/21）、鶯歌分館（10/28）都可兌換，如有未兌換完的點數，圖書館還會另外提供全新的兒童圖書。

除了交換派對外，還有主題書展及育兒講座，活動相關訊息請至新北市立圖書館資訊網查詢，洽詢電話（02）2622-4664。

溫馨提醒，嬰兒用品交換物品務必事先清潔乾淨，並保持功能完整，外觀無破損、老舊，如絨毛娃娃、集點公仔、商業行銷贈品則不適合交換。