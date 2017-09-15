台法交流 法國高中生愛上五月天、蘇打綠

2017-09-15 15:23

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今天下午舉辦「第10屆台法外語實習生交流計畫」歡迎暨歡送會，今年雙方將遴選各17名大學生到對方國家協助語言教學實習及文化交流。文藻大學法文系學生張璩分享，她去年赴里昂附近的羅安娜一所高中教華語及台灣文化，將五月天、蘇打綠、田馥甄、周杰倫、蔡依林、濁水溪公社等台灣樂團及歌手融入課程中，她表示，這些高中生是第一次接觸台灣音樂，很喜歡五月天和蘇打綠的音樂，還跟著學了一小段的「小幸運」。

教育部國際司司長畢祖安表示，民國97年起，教育部與法國在台協會共同辦理交流計畫，選送優秀的台灣及法國學生到對方國家協助外語教學，拓展雙方實質的交流合作，迄今已有291位台法學生，今年雙方也遴選各17名大學生到對方國家協助語言教學實習及文化交流。

文藻大學學生張璩表示，她在法國一所高中負責華語文的口語練習，也分享台灣文化，還將台灣的流行音樂融入課程中，這些高中生平日聽英文和法文歌曲，法國也刮韓流風，但從未接觸過台灣音樂，因此她從「音樂」切入介紹，將五月天、蘇打綠、田馥甄、周杰倫、蔡依林、濁水溪公社、巴黎米天空、1976等台灣樂團及歌手融入課程中，學生們喜愛搖滾曲風，愛上五月天和蘇打綠，也喜歡中國的逃跑計劃樂團。

到法國教華語和台灣文化，剛開始充滿挫折，但如倒吃甘蔗般漸入佳境。張璩表示，上課一小時，她第一次上課時，用半小時就放完準備的80多張投影片，一時之間剩下的半小時不知道要做什麼，大冒冷汗，只好重頭複習一次，而事先準備學生可能會問的問題，結果沒有一題猜中。

今年法語實習生將分發到台大等12所國立大學及法語教師協會協助外，另也將前往高中協助法語及文化課程的教學；而我國各大學法語系學生，近日將啟程赴法國不同地區協助華語文教學，並增進法國學生對台灣文化的認識及了解。

而除了英文和日文之外，我國高中生最愛學的第二外語也是法文，教育部統計，目前我國已有90所高中開設第二外語法文課程，且有6千多名學生選修法文課，成為我國高中熱門的第二外語，僅次於日文。