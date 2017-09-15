台灣虎航首航日 同日壽星抽機票

2017-09-15 14:55

〔記者陳宜加／台北報導〕台灣虎航慶祝三週年，今天宣布將推出第二波「生日對對碰」活動，徵求與台灣虎航現有19條航線首航日同一天出生的壽星。

虎航指出，只要出生月日與台灣虎航現有19條航線的首航日配對成功，即可於活動網頁進行「壽星登錄」，登錄成功即有機會抽中台灣虎航不限航點來回機票一張，總計將抽出19名幸運兒。例如出生日為9月1日的壽星，即與高雄-東京成田航線首航日配對成功。

此外，身邊有親朋好友的生日剛好與台灣虎航的任一首航日相符，仍可藉由「推薦壽星」參加「生日對對碰」活動，完成推薦即可登入活動網頁參加活動，便有機會抽中3333元機票折價禮券，預計將抽出10名。

「生日對對碰」活動期間自9月15日上午11時起至9月30日午夜為止；中獎名單將於10月6日下午6時在活動網址中統一公布這29位幸運的中獎者。

台灣虎航現有19條首航日一覽表：

桃園-釜山 1月19日；桃園-福岡 1月28日；桃園-名古屋 1月29日；

高雄-沖繩那霸 3月4日；桃園-濟州島 3月28日；台中-澳門 3月29日；

桃園-東京成田 4月2日；桃園-大邱 5月5日；桃園-沖繩那霸及桃園-仙台 6月29日；

桃園-大阪關西及高雄-大阪關西 7月3日；桃園-岡山 7月14日；

桃園-函館 8月12日；高雄-東京成田 9月1日；桃園-曼谷廊曼 11月14日；

桃園-澳門 12月17日；高雄-澳門 12月18日；桃園-東京羽田 12月19日。