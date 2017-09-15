停車格還是機車待轉區？ 民眾傻傻分不清

2017-09-15 14:53

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大雅區民生路上雅里社區活動中心前畫有機車待轉區，因未有文字標示，常被民眾誤認為是停車格，小客車常停在格子內；公路總局台中工務段長洪璠儀表示，因擔心地面標示文字會造成機車打滑，自去年起機車待轉區即不再以文字標示，強調只要是在路口（不論是十字路口或T字路口）劃設的空格，就不會是停車格，呼籲民眾不要再搞錯。

民眾在臉書PO文指出，大雅民生路上雅里社區活動中心前的橋面旁，畫有白色空格，開始以為是停車格，還想說那前面怎麼不多畫一格，但看了幾次才發現，那應該是機車待轉區，由於格內沒有註明是機車待轉區，很容易被誤會是停車格；還有民眾回應表示，因為未註明機車待轉區，民眾誤停汽車還要被罰很不合理。不過，也有民眾指出，白色空格旁劃有紅線，表示不可停車，這是常識。

公路總局台中工務段長洪璠儀表示，該機車待轉區位於大雅民生路與民興街及其他巷道口，因路口複雜，才將待轉區畫到靠近橋面處。去年，交通部行文各單位要求機車待轉區不要註明文字，以免機車打滑，所以新劃設的機車待轉區都不再有註明文字。

洪璠儀強調，只要是在路口劃設的空格都是機車待轉區，不論是十字路口或丁字路口等，汽車停車格不可能劃在路口，而且旁邊還有紅線，呼籲民眾不要再搞錯，以免受罰。

上雅里長張睿倉表示，該機車待轉區真的有很多民眾誤以為是停車格，建議相關單位是否研議以其他顏色劃設機車待轉區，為與停車格有所區隔。

  • 台中市大雅區民生路上雅里社區活動中心前的機車待轉區常被誤認為是停車格，致小客車常停在待轉區內。（圖由民眾提供）

    台中市大雅區民生路上雅里社區活動中心前的機車待轉區常被誤認為是停車格，致小客車常停在待轉區內。（圖由民眾提供）

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