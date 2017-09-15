停車格還是機車待轉區？ 民眾傻傻分不清

2017-09-15 14:53

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大雅區民生路上雅里社區活動中心前畫有機車待轉區，因未有文字標示，常被民眾誤認為是停車格，小客車常停在格子內；公路總局台中工務段長洪璠儀表示，因擔心地面標示文字會造成機車打滑，自去年起機車待轉區即不再以文字標示，強調只要是在路口（不論是十字路口或T字路口）劃設的空格，就不會是停車格，呼籲民眾不要再搞錯。

民眾在臉書PO文指出，大雅民生路上雅里社區活動中心前的橋面旁，畫有白色空格，開始以為是停車格，還想說那前面怎麼不多畫一格，但看了幾次才發現，那應該是機車待轉區，由於格內沒有註明是機車待轉區，很容易被誤會是停車格；還有民眾回應表示，因為未註明機車待轉區，民眾誤停汽車還要被罰很不合理。不過，也有民眾指出，白色空格旁劃有紅線，表示不可停車，這是常識。

公路總局台中工務段長洪璠儀表示，該機車待轉區位於大雅民生路與民興街及其他巷道口，因路口複雜，才將待轉區畫到靠近橋面處。去年，交通部行文各單位要求機車待轉區不要註明文字，以免機車打滑，所以新劃設的機車待轉區都不再有註明文字。

洪璠儀強調，只要是在路口劃設的空格都是機車待轉區，不論是十字路口或丁字路口等，汽車停車格不可能劃在路口，而且旁邊還有紅線，呼籲民眾不要再搞錯，以免受罰。

上雅里長張睿倉表示，該機車待轉區真的有很多民眾誤以為是停車格，建議相關單位是否研議以其他顏色劃設機車待轉區，為與停車格有所區隔。