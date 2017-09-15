台北港業務量多了 基隆關擬設置八里分關

台北港業務量逐年攀升，去年貨物量超過基隆港，關務署基隆關籌組規劃小組，擬設置八里分關因應蒸蒸日上的業務量。（圖由財政部關務署基隆關提供）

2017-09-15 14:48

〔記者俞肇福／基隆報導〕台北港業務量近年來顯著成長，105年貨櫃裝卸量達147萬TEU（20呎標準貨櫃），首度超越基隆港，106年1至7月進出口報單量與去年同期相較，平均成長約30%；財政部關務署基隆關關務長陳瑜朗表示，因應台北港未來發展趨勢，基隆關已成立專案小組籌組規劃，未來將視業務成長量逐步推動成立「基隆關八里分關」。

基隆關指出，今年8月10日台北港北五碼頭多功能萬坪物流倉庫正式啟用，將更強化台北港整體港埠群聚效應。為因應將增加之貿易、倉儲、物流、貨櫃（物）集散、轉口、轉運、組裝、重整、包裝、裝配、貨棧等多項港區業務量；以及近年來台北港陸續開辦之海空聯運、旅客通關、海運快遞、貨轉郵專區及出口舊汽車退還貨物稅等新興業務，基隆關積極推動八里分關籌設事宜，以擴大服務範圍。

陳瑜朗表示，台北港目前人力編制小，且是機動彈性調派人力維持通關順暢，但是台北港業務持續增加，因此組織變更、人力編制、預算分配及辦公場所建置等事宜，尚交由在規劃小組研議中，目前並無八里分關設置時間表，一旦台北港業務量到達目標，就會啟動八里分關設置，提供更便捷安全與智慧化之通關服務。