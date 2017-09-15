竹市第44萬人口將誕生 網路活動先暖身

2017-09-15 14:32

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市人口數已達43萬9902人，即將突破44萬人口數大關，為讓民眾一同慶賀即將到達的里程碑，市府特別製作海報，並在「新竹市新鮮事」臉書粉絲專頁舉辦慶祝活動，只要猜謎及留言分享就能抽好禮，民眾可踴躍參加。

民政處長張力可表示，目前少子化社會，人口成長是各級政府面臨的重大課題，竹市於103年6月突破43萬人後，3年後終於要突破44萬人，因此，市府將於「新竹市新鮮事」臉書粉絲專頁舉辦兩波贈獎活動，並送出精美好禮。

第一波贈獎活動自今（15日）起至24日止，民眾可到臉書留言，猜猜看第44萬人口是出生在哪個行政區？性別為何？市府將於留言按讚分享者抽出15位得獎者。

第二波贈獎活動自9月25日起至10月1日止，民眾可在粉絲專頁留言，並上傳全家福照片曬幸福，市府亦將於其中抽出15名幸運者。

市長林智堅指出，在全國人口變動概況中，可看出竹市平均年齡全國最低，出生率則名列前茅，顯然竹市擁有較安定的就業機會，才會讓民眾放心生育，成為名副其實的「兒童城市」，市府除推出生育津貼，補助第一胎1萬5千元、第二胎起每胎增加5千元等，亦有「育兒指導服務」措施。

林智堅表示，「育兒指導服務」是竹市繼六都外第一個辦理的縣市，只要是設籍、實際居住在竹市，且育有0至2歲幼兒的新手爸媽，及育有6足歲以下幼兒弱勢家庭，經評估就可安排育兒指導員免費到府服務。