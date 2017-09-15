熊大來台中！ 全台第3家LINE FRIENDS Store開幕

2017-09-15 14:31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕熊大來台中市了！

LINE今日宣布全台第3家LINE FRIENDS Store於新光三越台中中港店設店，並於今天開幕。

LINE FRIENDS首度離開台北，由熊大領軍前進台中，打造最多LINE FRIENDS角色出沒的第3家店，主題為以「熊大樂活市集」為主，由近3米高熊大坐鎮迎賓，而今天的開幕，由熊大、兔兔及熊妹一起開幕。

台中市的LINE FRIENDS Store有64坪寬，是全台擁有最多角色的店，不但有熊大，還加入詹姆士及雷納德及部長首現身，此外，有獨特的浪漫星空區，也有獨家首賣「叢林熊大系列」，以恐龍造型打造兒童行李箱、後背包、腰包3大人氣商品，草綠色底搭配鵝黃色的小恐龍設計，讓很多參觀的民眾直說可愛，還有LINE X Samsonite聯名造型行李箱閃亮現身！

另外，4米限定熊大巨型氣球在中港店門口開心慶開幕，很多熊大迷得知熊大要來台中，11點開幕前就開始排隊，要將可愛的熊大買回家。

此外，新光三越台中店B1今天同時舉行改裝開幕，將過去只有女裝及女鞋改裝為更多元，除了LINE FRIENDS Store也在B1，還有日系全新複合式選物店、時尚快美妝6大品牌及打卡美食網必拍的最強黃金系甜點ZAKUZAKU棒棒泡芙等。

另外，知名的微熱山丘搶進新光三越台中店10樓，並於今天開幕。