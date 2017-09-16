純樸小漁村大變身 吸睛3D彩繪快來合照

2017-09-16 07:30

〔記者莊蕙瑜／台南報導〕到台南除了吃美食，也別忘了順道拜訪特色景點，近年來彩繪村成為必訪的觀光景點，這些能吸引人潮的彩繪村，也從平面圖樣進階到超逼真的3D彩繪。

位於台南將軍區的馬沙溝長沙里漁村，由嘉義布袋好美里漁村立體圖樣的創作者曾進成帶領同一工作室，以「馬」字為主題，在安靜漁村中揮灑出7幅大型繽紛3D彩繪圖、保留至今。成功吸引目光後，2017年瑪雅彩繪工作室重新進駐，從7月初開始進行畫作，並以「海洋」、「漁村生活」及「童趣」來重新呈現馬沙溝小漁村特有的藍色意象，像是碩大的鯨魚、預計於9月底前可陸續完成14幅精彩3D畫作。

畫作指導者王瑜緋說，村內的彩繪以李聖宮為中心點，前後形成8字形路線，一路上可沿藍色腳印循跡，並貼心在畫作前標示遊客與之互動的最佳攝影處，讓遊客可以輕鬆拍出吸睛照片，王瑜緋同時建議，最佳觀賞時間在下午的3～4點，毒辣陽光漸緩，漫步於漁村中偶有涼風吹拂，一邊賞畫作，一邊感受漁村特有的寧靜氛圍，相當享受。

DATA

馬沙溝彩繪村

可直接搜尋Google地圖「馬沙溝彩繪村」或「馬沙溝李聖宮」，南下／北上可走國道1號接84號快速道路往將軍區方向，於將軍出口下交流道後，接台61線左轉往南，續行往馬沙溝方向前進即可抵。

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