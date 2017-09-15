花5000元買1顆茶葉蛋 民眾愛心爆表

彰化市長邱建富（右）與發起義賣的周至祥（左）呼籲民眾發揮愛心購買茶葉蛋。（記者湯世名攝）

2017-09-15 14:11

〔記者湯世名／彰化報導〕花5000元卻只拿1顆茶葉蛋！彰化市民周至祥集結善心人士，將在明天義賣1000顆茶葉蛋，每顆賣10元，所得將全數捐給彰化市慈愛教養院，義賣消息傳出，連日來獲得熱烈回響，有民眾花500元只拿5顆，市長邱建富花6000元只拿100顆，更有1名婦人花了5000元卻只象徵性的拿1顆，愛心不落人後。

邱建富今天到茶葉蛋義賣地點的彰化市大埔路411號民宅前，詢問茶葉蛋準備進度，由於響應情形比預期來得熱烈，討論後不排除增加茶葉蛋數量到1500顆。

邱建富表示，這項義賣茶葉蛋活動是由周至祥發起，邀集許多善心人士籌措了1000顆茶葉蛋，準備在明天開始義賣，每顆只賣10元，沒想到消息傳出後，連日來獲得各界熱烈回響，有企業家花1000元只拿20顆茶葉蛋，還有人花500元只拿5顆，另有店家捐200元，更有1名吳姓婦人昨晚上門，當場掏出5張千元大鈔，卻僅象徵性的拿了1顆蛋，令人感動。

花6000元只拿100顆茶葉蛋的邱建富，也將把這些茶葉蛋分送給弱勢民眾品嚐。

周至祥說，義賣活動在明天下午3點半展開，茶葉蛋每顆10元，所得將全數捐給彰化市慈愛教養院作為院方照料弱勢的基金，並希望能藉此拋磚引玉，讓更多善心人士加入公益行列。