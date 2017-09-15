日月潭泳渡救生演練 外加陸空管制措施出爐

2017-09-15 14:06

〔記者謝介裕／南投報導〕備受各界關注的日月潭國際萬人泳渡活動，今年邁入第35個年頭，將在23、24日2天熱鬧登場，為加強泳渡安全及救護應變能力，今日在日月潭朝霧水域舉辦水上救生演練，除模擬船艙進水、泳客溺水、潛水救援等單一或複合式狀況以外，也出動空拍機監控救災情況，以利前進指揮所調度救災，場面逼真，進而確保泳渡活動平安、順利完成。

該水上救生演練活動，係由日管處聯合南投縣政府、埔里四季早泳會及中華民國潛水救難協會、新北市搜救協會等相關單位共同辦理，首先模擬下水時泳客發生推擠、踩踏意外，緊接著，又有人不慎溺水、失溫，在警消、民間搜救單位攜手同心救援下，也將各種狀況逐一排除，日管處也希望藉此防災救護演練，提升救災現場應變能力，以維護泳渡活動人員安全。

除此，萬人泳渡活動期間，禁止遙控無人機飛入選手泳渡航道空域，有需要操作遙控無人機拍攝泳渡活動的人，必須在9月20日以前向日管處提出申請，且經審核取得許可證後才能拍攝，詳請可日管處官網查詢。

集集分局也公告日月潭萬人泳渡活動交管措施，9月24日上午6時至下午4時止，台21線60K+300至57K+500九龍路口往魚池方向4線道外側車道；台21線64K+300向山遊客中心往頭社方向4線道外側車道；台21甲線7K+300（潭南三岔路口）起，往頭社方向靠左側山壁提供小型車依序停放。

南投縣警察局集集分局長廖志明說，泳渡活動結束散場時，在水社地區中興停車場有設置接駁站，載運泳客往頭社及魚池方向離開，希望泳客多加利用接駁車報到與離開，切勿違規停車，以免影響車流順暢，確保快樂出門、平安回家。