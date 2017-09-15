以手路菜行銷地方 總舖師辦桌活動歸仁登場…

2017-09-15 14:00

〔記者吳俊鋒／台南報導〕為推廣經典的傳統料理，台南市歸仁區公所舉行辦桌文化活動，下個月20日在廟埕展開，由5位當地總舖師聯手展現廚藝，包含御賜佛跳牆、五柳枝紅燒魚、九尾呆燉全雞、火龍果佐鮮干貝…等佳餚，知名的美食作家魚夫也將於現場「說菜話功夫」，讓民眾吃出門道；今天起受理預購。

歸仁區長陳必成表示，轄內的總舖師至少20位，各擁廚藝團隊，遠近馳名，公所首度整合、推廣，延續珍貴的辦桌文化，美味行銷在地特色。

應邀參加這次辦桌文化活動的總舖師，包含了施宗榮、机榮俊、陳振旺、李瑞旭、謝孟裕等5人，菜色為拼盤、活蝦、魚翅羹、鮮干貝、燉全雞、佛跳牆、蒸米糕，還有五柳枝的紅燒料理，以及應時水果與釋迦冰淇淋，共10道佳餚，每桌5000元。

區公所今天進行造勢，邀請總舖師與魚夫到場，聯合行銷，陳必成說，每道料理都是名廚的手路菜，值得推薦，下個月20日在仁壽宮前澎湃開桌，歡迎各界共襄盛舉。

漁夫也指出，其實台灣菜的美味，不輸日本料理，只是缺乏行銷與包裝，尤其結合在地食材的佳餚，更加難得，他認為類似的辦桌文化活動應該多推廣。

這次的活動，公所預計席開40桌，採預購制，下訂者還將贈送紀念帆布袋，以及歸仁總舖師手冊秘笈，指導民眾如何在家煮出美味，電話06-2301518轉305。